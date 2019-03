PP-A celebra que "por fin acaba la precariedad laboral en el SAS que p

La coordinadora general del PP de Córdoba, Beatriz Jurado, ha lamentado este viernes "el juego sucio" del alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol (PSOE), que "lleva un tiempo utilizando su cargo institucional como alcalde para hacer ruido político y buscarse un hueco en las listas electorales de las elecciones generales del 28 de abril".En una nota, Jurado ha tachado de "lamentable que el alcalde de Priego se dedique a criticar al nuevo gobierno de la Junta, que no lleva ni cien días en San Telmo, recordando proyectos que han estado paralizados por los anteriores gobierno socialistas de Andalucía durante décadas"."A Susana Díaz no era capaz de pedirle ni exigirle nada, ni una solo vez le escuchamos alzar la voz por la Variante de las Angosturas, ni por las especialidades médicas para Priego, ni ninguno de los muchos proyectos que sus compañeros socialistas prometieron a los prieguenses y nunca llegaron", ha dicho.En palabras de la popular, "el nuevo gobierno de la Junta con Juanma Moreno a la cabeza está demostrando diligencia, compromiso y seriedad en cada una de las decisiones que está tomando en las escasas semanas que lleva al frente del Ejecutivo". "En poco más de 50 días, el nuevo aire que trae el Gobierno del cambio ya se respira en Andalucía y está empezando a transformar esta tierra", ha afirmado."Da la sensación que Mármol está nervioso, ya que su nombre no está presente en las quinielas del PSOE de cara a las elecciones generales del día 28 de abril", ha apuntado Jurado.A juicio de la coordinadora general del PP cordobés, "el PSOE está acostumbrado a utilizar las instituciones donde gobierna en beneficio propio, y en el caso del alcalde de Priego está buscando ver colmados sus intereses personales de formar parte de la candidatura a la Cortes Generales, cuando sabe que su futuro político a nivel municipal tendrá una corta vida más allá del 26 de mayo".--EUROPA PRESS--