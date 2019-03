El PP critica las "deficiencias de conservación y mantenimiento" de la

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha criticado este viernes, durante una visita a Lucena (Córdoba), las "deficiencias de conservación y mantenimiento de las infraestructuras deportivas" del municipio, entre las que ha citado "la inacabada pista multideporte de la ciudad deportiva, que aliviaría la saturación del pabellón deportivo, o la falta de climatización del gimnasio y la sala polivalente" de dicho pabellón.Según ha informado el PP, Lorite ha destacado el hecho de que, "pese a estas carencias", en el presente mandato "no ha habido un solo euro de inversión por parte de la Diputación de Córdoba en instalaciones deportivas en Lucena, mientras que en municipios cercanos, como Rute, han recibido una partida presupuestaria de 100.000 euros para la construcción de dos pistas de padel en el entorno de la piscina municipal".Por ello y "para evitar desigualdades", Lorite ha instado a la Diputación a "ejercer un diagnostico de las instalaciones deportivas de los municipios de la provincia, para establecer cuales son las inversiones prioritarias y elaborar un plan que sea la correa de transmisión con los ayuntamientos y que marque la metodología".Igualmente, el portavoz del grupo popular ha exigido al gobierno de PSOE e IU de la Diputación "que ayude a Lucena y a todos los municipios mayores de 20.000 habitantes para que tengan cuanto antes redactados sus planes directores de infraestructuras deportivas, porque, de no tenerlos y dilatarse este asunto, éstos no podrán recibir financiación del resto de administraciones".Sobre esto, Lorite ha recordado que la Diputación "excluyó a los municipios mayores de 20.000 habitantes de la redacción de dichos planes directores", ante lo que "el PP reaccionó llevando al Pleno una moción para atender también a estos municipios, iniciativa que se aprobó en el Pleno pero a la que no se ha dado cumplimiento".--EUROPA PRESS--