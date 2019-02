El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha criticado este jueves la "parálisis del PSOE" en cuanto a la gestión "en materia de contratación de obra de pública", pues, aún contando "con el mismo personal, con la misma ley y con obras de similares características e importes, se ha triplicado el periodo de contratación de cualquier obra en la Diputación", en comparación a cuando gobernaba el PP.A este respecto y en rueda de prensa, Lorite ha puesto dos ejemplos de "obras de similar envergadura, características y presupuesto", aludiendo así a "la obra de finalización del complejo deportivo municipal en Rute, que se contrató el 16 de marzo de 2015 con un gobierno del PP en la Diputación en solo dos meses y medio" y, "por el contrario, la obra de remodelación del Paseo de Gracia en Torrecampo se contrató el 17 de marzo de 2017, bajo un gobierno del PSOE en la Diputación, después de siete meses y medio".A juicio de Lorite, ello demuestra que "con los socialistas en la Diputación de Córdoba se triplican los tiempos de contratación de obra pública, con la paralización que esto supone para los ayuntamientos y para la creación de puestos de trabajo en nuestros municipios".Junto a ello, Lorite ha dicho lamentar que "el gobierno socialista" de la institución provincial se ampare en la nueva Ley de Contrataciones que impulsó el anterior Gobierno de España del PP para justificar su parálisis y su falta de gestión"."Con esa nueva ley --ha proseguido--, todas las administraciones públicas, incluidos ayuntamientos pequeños, están llevando acabo contrataciones de obras excepto la Diputación de Córdoba, que intenta disimular su nefasta gestión con esta nueva legislación", cuando, por ejemplo, el Ayuntamiento de Obejo, del que Lorite es edil, "ha llevado a cabo contrataciones con cargo al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles con esta ley", de modo que, "si puede el Ayuntamiento de Obejo, ¿por qué no va a poder la Diputación de Córdoba?".Sin embargo, según ha asegurado Lorite, "desde que entró en vigor esta nueva Ley de Contrataciones no se ha adjudicado ni una sola obra de los expedientes tramitados, con lo que llevamos un año de parálisis en materia de contrataciones en la Diputación, que solo tiene un responsable, la nefasta gestión del PSOE, con Antonio Ruiz a la cabeza".En opinión del portavoz popular, "estamos en los últimos coletazos de un gobierno provincial que no trabaja, que no se esfuerza, que no tiene proyecto y que no tiene compromiso con el futuro de la provincia de Córdoba"."IMPUTADOS" EN BOMBEROSPor otro lado, Lorite ha criticado el "silencio del gobierno socialista de la Diputación", a pesar de "tener a dos gerentes" del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación "imputados e investigados por la justicia por presuntos casos de corrupción y enchufismo".De hecho, según ha señalado Lorite, "todavía estamos esperando explicaciones por parte de los responsables socialistas en el gobierno de la Diputación, y es que cada vez que el PSOE gobierna en esta institución la sombra de la corrupción se cierne sobre el Consorcio de Bomberos".Junto a ello, Lorite ha preguntado al PSOE cordobés "si piensa llevar a imputados en sus listas electorales", aludiendo así a la vicepresidenta del Consorcio de Bomberos y concejal socialista en Montoro, Dolores Amo, afirmando el portavoz popular que "el código ético del PSOE deja muy claro que no podrían ser incluidos", pero, "a pesar de eso, el PSOE de Córdoba sigue manteniendo en sus cargos públicos y orgánicos a personas imputadas e investigadas en casos de presunta corrupción".--EUROPA PRESS--