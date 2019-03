El PP celebra el sábado una convención con candidatos a los 77 municipios con García Egea y Loles López

Córdoba.- 26M.- El PP celebra el sábado una convención provincial con

El PP de Córdoba celebrará el sábado una convención provincial con candidatos a las alcaldías de los 77 municipios, con la presencia del secretario general del PP, Teodoro García Egea; la secretaria general del PP andaluz, Dolores López; el portavoz del PP en el Parlamento regional, José Antonio Nieto; el cabeza de lista por el PP cordobés al Congreso, Andrés Lorite, y el presidente del PP provincial, Adolfo Molina.Los detalles de la cita los ha facilitado este miércoles en rueda de prensa la secretaria general del PP de Córdoba, María Luisa Ceballos, quien ha informado de que tendrá lugar en el salón de actos del Campus de Rabanales y desde pasadas las 10,30 horas intervendrán los distintos candidatos, al tiempo que se proyectarán vídeos de cada uno y los equipos que ya estén conformados, para posterior asistir a los discursos de los citados representantes del partido.Además, ha resaltado que será "la presentación oficial" del candidato número uno al Congreso, del que ha dicho que ha sido "un magnífico portavoz en la Diputación en los últimos años y que es un perfecto conocedor de cada uno de los municipios de la provincia", a la vez que espera que "en esta misma semana estén todos los nombres" del resto de la lista a la Cámara Baja.Entretanto, Ceballos ha asegurado que su partido llega a esta convención "con el trabajo hecho" y con el planteamiento de presentarse a las elecciones municipales con "los mejores candidatos en la provincia" para "trabajar por el futuro de los cordobeses", después de la labor en las distintas convenciones comarcales, en las que se ha hablado de economía, turismo y desarrollo sostenible, relevo generacional, servicios municipales y el empleo como "tema fundamental", todo ello "escuchando a los empresarios, asociaciones y toda la población".A su juicio, las estrategias para las dos elecciones que se presentan en abril, con las generales, y en mayo, con las municipales, tienen que ser "comunes", con el fin de "sacar a Córdoba de la situación en la que se encuentra", así como "por el empleo y todos los habitantes de la provincia", todo ello "con un trabajo unido" para "conseguir los mejores resultados".Mientras, la popular ha declarado que "todos los cordobeses son conscientes de lo nefasto que han sido para España y la provincia los ocho meses de paralización del Gobierno de Sánchez", que "se notan en todos los índices de empleo con desaceleración económica y con la lucha interna continúa del PSOE y externa del Gobierno", según ha dicho, precisando que en el PP "no se entra en disputas internas como realizan otros partidos en la provincia".Frente a ello, ha defendido que "el PP se presenta como el único partido situado en el centro político, el único que ofrece gente preparada y conocedora de la provincia, por la que lleva mucho tiempo trabajando", además de estar "conformado por buenos gestores y buenas personas", ha aseverado, para apostillar que a partir del día 23 "todos los candidatos saldrán a ganar en cada uno de los municipios".Preguntada por la marcha de afiliados del PP a otras formaciones políticas, Ceballos ha indicado que "los dos últimos años han sido difíciles a nivel interno", aunque ha aclarado que "el PP de Córdoba goza de una salud magnífica", al tiempo que ha comentado que las personas que han decidido irse a otros partidos "no han sido cargos públicos, ni alcaldes, ni concejales". Por tanto, "a nivel de partido, no ha habido fuga de militantes ni cargos con importancia para la estructura del partido", ha defendido.--EUROPA PRESS--