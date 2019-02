La concejal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba Laura Ruiz ha advertido este viernes de la "preocupante" redacción de los pliegos para obras municipales, no solo de 'Mi Barrio es Córdoba', sino de otras actuaciones en la ciudad, por parte del gobierno de Isabel Ambrosio, dado que "no tienen límite temporal en la ampliación del plazo de garantía de la obra", con casos de "empresas que ofertan 600 meses de garantía y otras 54.000 millones de meses".En una rueda de prensa, la popular ha pedido "una solución" a la alcaldesa y que "haya criterios razonables y reales", detallando que "la mínima garantía que da una empresa, recogida por ley, es un año, y todo lo que suponga aumento de la garantía en meses se va puntuando", de manera que "lo que ocurre es que en los pliegos de 2018 no se contempla un tope de años de garantías", por lo que "las obras nunca se van a recepcionar definitivamente", ha avisado.Por otra parte, la edil del PP Luisa María Arcas ha criticado la situación generada en las cinco rutas de los 'Caminos Escolares Seguros' "con los lamentos de los padres", porque "no hay monitores" y "tendrán que llevar el lunes a sus hijos al colegio", siendo "un problema que afecta a más de 200 familias", ha apostillado.--EUROPA PRESS--