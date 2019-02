Toni Martín y Adolfo Molina

El vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP-A, Toni Martín, ha calificado este viernes de "traición a los intereses de Andalucía y una demostración de cómo está el PSOE de Andalucía en este momento, absolutamente noqueado y sin sitio", después de que no votara este jueves en el Parlamento a la iniciativa en defensa de "la igualdad entre territorios".En declaraciones a los periodistas en Córdoba, acompañado del presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, Martín ha lamentado que "el PSOE de Susana Díaz ni siquiera votó, ni se dignaron a pulsar el botón para abstenerse" ante dicha iniciativa, todo ello "cuando el debate que está abierto es el de la igualdad entre las comunidades autónomas y la soberanía nacional", por lo que se vivió "un espectáculo lamentable", ha apostillado.Así, ha defendido la iniciativa en la que "se pide igualdad de Andalucía con el resto del territorio y unidad de todos", como por ejemplo que "no se sufra el maltrato sufrido por Pedro Sánchez, que prometió 2.000 millones de euros adicionales para Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no se han aprobado, cuando se le negaban a Andalucía los 4.000 millones de euros adicionales de financiación que se habían aprobado con todos los partidos políticos".En definitiva, Martín ha remarcado que este jueves "la sensación y el comentario generalizado en el Parlamento es que se está ante un final de ciclo en el PSOE de Andalucía", dado que "todo el equipo directivo, con Susana Díaz a la cabeza, vagaba como alma en pena por los debates que configuraban el orden del día del Pleno del Parlamento, sin argumentos, sin sitio y absolutamente perdidos".En concreto, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox han sumado este jueves sus votos en el Pleno del Parlamento andaluz para sacar adelante sendas proposiciones no de ley (PNL) que han defendido conjuntamente los dos primeros grupos contra el "golpe de estado" en Cataluña y en defensa de la unidad de España, y que el PSOE-A se ha negado a votar al entender que constituían una "cortina de humo".De esta manera, el Parlamento, con el voto en contra de Adelante Andalucía --la confluencia de Podemos e IULV-CA--, y sin los votos del PSOE-A, ha manifestado su apoyo "a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos radicales separatistas", y exige "al Gobierno de la Nación que proteja los derechos y las libertades de todos los ciudadanos", entre otros aspectos.--EUROPA PRESS--