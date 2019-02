Comité de campaña del PP-A en Córdoba

El vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP andaluz, Toni Martín, ha anunciado este viernes que su partido no va a realizar actos de campaña para las elecciones generales durante la Semana Santa por "una cuestión de respeto a la esencia de Andalucía".En declaraciones a los periodistas en Córdoba, acompañado del presidente del PP cordobés y parlamentario regional, Adolfo Molina, antes del primer comité de campaña del PP-A para las próximas elecciones generales del 28 de abril, Martín ha manifestado que "para el PP no hay debate, porque cualquiera que conozca a Andalucía y a los andaluces sabe que en Semana Santa nosotros respetamos y compartimos nuestras creencias y tradiciones".Por tanto, "eso es lo que el PP ha hecho siempre y va a seguir haciendo en esta Semana Santa, pese a que la insensatez de Pedro Sánchez haya condenado a tener que sufrir una campaña electoral en mitad de los días de la Semana Santa", ha remarcado el popular."Nosotros, evidentemente, como hemos hecho todas las Semanas Santas no vamos a tener actos políticos, ni mítines esos días, y lo que se hará es acompañar a las hermandades como se hace siempre por las mañanas en sus respectivos templos y por la tarde en sus desfiles de penitencia y disfrutar y respetar la Semana Santa, porque es una de las cosas más grandes de la región", ha indicado.En este sentido, ha subrayado que "quien ha planteado este debate no conoce a los andaluces", dado que, a su juicio, "es una cuestión de puro conocimiento de la esencia de Andalucía y no tiene ningún sentido plantearse un acto político en la Semana Santa". "Es incompatible con nuestras tradiciones", ha abundado.No obstante, Martín ha comentado que los cargos políticos sí "atenderán en hacer algunas declaraciones, pero no actos políticos, ni mítines de campaña, porque no se han hecho nunca".Además, ve "una absoluta insensatez el adelanto electoral, 28 días antes de las elecciones municipales y europeas, porque obliga a la coincidencia con la Semana Santa", al tiempo que "va a suponer un coste para los españoles de 200 millones de euros", ha advertido."UN REVULSIVO" GOBERNAR EN ANDALUCÍAEn cualquier caso, el popular ha declarado que "el PP sale a ganar las elecciones y se van plantear ya los primeros criterios de campaña en esta reunión".Así, ha insistido en que el PP afronta este periodo electoral con la intención de "ganar, tras ganar las últimas elecciones generales en Andalucía en 2016", a lo que ha agregado que "es todo un revulsivo que el PP ahora gobierne Andalucía", de hecho ha elogiado que el gobierno de cambio genera "cotas de ilusión con medidas concretas".En su opinión, "en estas elecciones generales hay que decidir entre las políticas de Pedro Sánchez, que suponen la garantía de la desigualdad entre las comunidades autónomas y los territorios de España; o lo contrario, la igualdad y el respeto a la soberanía nacional, que es lo que representa el PP".Al respecto, ha avisado que "cuando se vota al PP, se sabe lo que se vota, pero cuando se vota al PSOE, no se tiene ni idea, porque depende de la posibilidad de con quién pacte".Por su parte, Adolfo Molina ha señalado que el equipo está "engrasado y viene de un gran trabajo en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre", de manera que "hay proyecto para España" por parte de los populares y este sábado se aprobará el equipo de campaña de la provincia.--EUROPA PRESS--