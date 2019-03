El Pleno de la Diputación apuesta por la modernización y la administración electrónica en los municipios

CórdobaÚnica.- El Pleno de la Diputación apuesta por la modernización

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles, en su sesión ordinaria de marzo, por unanimidad de todos los grupos políticos (PSOE, IU, PP, Ganemos y Cs) dos programas que inciden en la modernización y la implantación de la administración electrónica en los municipios de la provincia,Así, se ha aprobado de manera provisional el Programa Anual de Cooperación con los Ayuntamientos para la Dinamización de los Centros Guadalinfo 2019 y el Plan de Colaboración con las Entidades Locales en Materia de Modernización y Administración Electrónica 2019, que prevé la dotación de equipamientos informáticos.En este sentido y en declaraciones a los periodistas, la portavoz del grupo provincial socialista, Ana Carrillo, ha señalado, con respecto a la colaboración con Guadalinfo, que "cuenta con cerca de 500.000 euros y va dirigida a los municipios que tienen Centro Guadalinfo, para facilitar la contratación del dinamizador". "Se podían ver beneficiados los 73 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia pero se han presentado 72, a los que se ha aprobado su solicitud", ha indicado.Por su parte, el portavoz del grupo provincial de IU, Francisco Ángel Sánchez, ha explicado que "la Diputación subvenciona en parte la contratación del personal de los Centros Guadalinfo, los Agentes de Innovación Social, y más de 180.000 euros irán a esto".También en el ámbito de la administración electrónica, Sánchez se ha referido a la aprobación de un plan "para la adquisición de equipamientos informáticos e infraestructuras, es decir, para dotar a los ayuntamientos de estos equipos y de la red wifi, y que puedan poner en funcionamiento determinados servicios como el Portal de Transparencia".El plan está dotado con 180.000 euros y los beneficiarios serán los ayuntamientos, las entidades locales autónomas (ELA) y las mancomunidades, pero ninguno podrá superar una ayuda de 2.045 euros.Por otro lado, el Pleno ha aprobado de manera provisional dos planes de inversiones en infraestructuras de la provincia: el de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y actuaciones extraordinarias en vías públicas 2019 y el de Inversiones en Municipios con Núcleos de Población Distintos al Principal 2019, conocido como 'Plan de Aldeas'.La portavoz socialista ha señalado del primero que "está dotado con un millón de euros y tiene como objetivo realizar pequeñas inversiones en los municipios". Según la diputada provincial, "se aprobó en enero, los alcaldes presentaron sus actuaciones y, tras ser estudiados por nuestros servicios técnicos, se han recogido 84".Al respecto, el portavoz de IU ha recordado que se pueden enmarcar en este plan actuaciones como "la mejora de la accesibilidad en rampas y vías públicas, el uso de semáforos con señales acústicas o la adaptación de piscinas públicas a personas con movilidad reducida".'PLAN DE ALDEAS'En cuanto al 'Plan de Aldeas', la también delegada de Desarrollo Económico ha destacado que "cuenta con 1,2 millones de euros para mejorar las infraestructuras en las aldeas que tenemos en nuestros municipios. Solo se podían beneficiar 31, que son los que tienen aldeas, y hemos recibido un total de 43 solicitudes"."En ambos planes se ha llevado su aprobación provisional por lo que ahora se abre un plazo para la presentación de alegaciones por parte de los ayuntamientos y, si no las hay, se aprobarán definitivamente y dentro de poco tiempo estaremos realizando esas mejoras y pequeñas inversiones en los municipios", ha concluido Ana Carrillo.Igualmente, en el Pleno del presente mes de marzo, el alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, ha tomado posesión del cargo de diputado provincial por el PP en sustitución de María Jesús Botella, tras el nombramiento de ésta última como delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba.Por otro lado, representantes sindicales del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios han asistido al Pleno para manifestar mediante carteles, como también hicieron con una concentración previa al Pleno a las puertas de la Diputación, su descontento con que aún no se haya procedido a la inclusión de los bomberos en la categoría C1, alegándose desde el gobierno provincial que se hará en cuanto se tenga confirmación del Gobierno central de que ello no incumple la legislación correspondiente.--EUROPA PRESS--