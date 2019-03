El Plan Especial de Tráfico y Seguridad que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Córdoba con motivo de la celebración del 'Carnaval en la Calle' de 2019, este sábado y domingo, y los días 8, 9 y 10 de marzo de dicho mes, en la Plaza de las Tendillas y otros puntos Centro y del Casco Histórico, así como en el barrio de San Agustín principalmente, establece puntuales cortes de tráfico y medidas de ordenación del mismo durante dicho período.Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el plan recoge que este sábado se cortará el tráfico en la Plaza de las Tendillas --escenario del acto de entrega de Premios del Carnaval y la Fiesta Joven-- y entorno, aproximadamente hacia las 20,30 horas y hasta la finalización de las actuaciones de las agrupaciones carnavalescas y la citada fiesta posterior.Así, se realizará el corte de tráfico rodado en calle Málaga-acceso a Plaza Tendillas quedando como fondo de saco la calle Sevilla hasta el parking público allí situado. La salida se realizará en función del número de personas congregado en Plaza de las Tendillas por la calle Barroso hacia la Plaza de la Compañía o en sentido contrario al habitual por la calle Leopoldo de Austria y Plaza Pineda hacia la Trinidad. Habrá corte del tráfico rodado (excepto cocheras) en la calle Jesús y María/Sta. Victoria desviando hacia la Plaza de la Compañía.Además, se cortará el tráfico rodado en calle San Álvaro hacia Cruz Conde-Tendillas. Esta medida se complementará con el desvío del tráfico en la Plaza de los Carrillos hacia la calle Osario excepto cocheras.El domingo, 3 de marzo, el Bulevar de Gran Capitán será escenario de la Fiesta Infantil de Carnaval, a partir del mediodía, que no precisará medidas especiales de tráfico y ni cortes. Y de igual manera, tampoco precisará cortes de tráfico el Pasacalles Carnavalesco que se desarrollará también este domingo 3, a partir de también de las 12,00 horas, que discurrirá con actuaciones y paradas de las agrupaciones carnavalescas en el eje Torre de la Calahorra-Mezquita (Puente Romano)- Judería hasta concluir en Tendillas).El documento recoge que en materia de Seguridad se actuará en coordinación y colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, recoge el apoyo de Voluntarios de Protección Civil y la asistencia del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba en la quema del dios Momo.Igualmente, se realizará vigilancia permanente los días 8 y 9 de marzo en la zona donde se desarrolla el carnaval de calle y en su área de influencia. El objetivo será evitar que se concentren jóvenes con la intención de realizar un botellón en la zona.La vigilancia se extremará para evitar que los menores tengan acceso al alcohol y que se venda a éstos en establecimientos de la zona.Mediante señalización, según viene siendo habitual, se indicará la prohibición de aparcamiento en todas las zonas afectadas en las horas de actividad.El acuerdo Nº1031/18 de la Junta de Gobierno Local por el que se autoriza el programa del Carnaval 2019, se autoriza también el horario de desarrollo de las actividades previstas en los días 2, 8 y 9 de marzo hasta las 4,00 horas.'CARNAVAL EN LA CALLE', 8 Y 9 DE MARZOJunto a ello, para los días 8 y 9 de marzo, en los espacios públicos de celebración de actividades del 'Carnaval en la Calle' y en sus áreas de influencia --San Agustín, San Juan de Letrán, Juan Bernier, etcétera--, se adoptarán medidas a partir de las 21,00 horas (antes o después según la afluencia de personas).Dichos días se establece la prohibición de circulación y de estacionamiento de vehículos en las calles Montero, Compás de San Agustín y en la Plaza San Juan de Letrán. Se permitirá, con la máxima precaución, la salida de aquellos vehículos estacionados en las cocheras y garajes ubicados en tales vías, si la afluencia de personas lo permite.De igual forma ocurrirá en la calle Jesús del Calvario, en calle Los Frailes, en calle Moriscos, calle Obispo López Criado y en la calle Rivas y Palma. Asimismo, habrá cambio de sentido de circulación de la calle Fernando de Lara. También habrá modificaciones en las calles Cárcamo, Costanillas, Anqueda, Fernando de Lara, Muro de la Misericordia, Juan de Torres y Avenida de las Ollerías.La Policía Local velará por la seguridad de las personas y el adecuado desarrollo de la fiesta del Carnaval. Impedirá también la colocación de puestos y barras no autorizadas, así como cualquier otra venta ambulante no autorizada.CABALGATA DE CARNAVALEl domingo 10 de marzo, fecha de la Cabalgata de Carnaval, desde las 7,30 horas la zona de aparcamiento del Paseo de la Victoria, entre el Centro de Educación Vial y Puerta Gallegos y de las calles Claudio Marcelo y Diario Córdoba deberán estar expeditas de vehículos.Así, se colocarán señales de tráfico de prohibida la parada y el estacionamiento en las zonas arriba citadas con la siguiente lectura: 'Desde las 00,00 horas hasta las 14,'0 horas del día 10 de marzo".También, con motivo de la quema del dios Momo, se colocarán señales de prohibida la parada y el estacionamiento de vehículos en la Plaza de la Corredera con la lectura 'Desde las 00,00 horas hasta las 18,00 horas del día 10 de marzo'.Además, para la Cabalgata Carnaval del 10 de marzo se establece el corte total del tráfico rodado en el Paseo de la Victoria desde el momento de llegada de las carrozas (el inicio del desfile es a las 12,00 horas).Para ello se desdoblará la calzada principal de la avenida República Argentina y se realizarán los desvíos necesarios en todas las vías que confluyan en el Paseo de la Victoria. Hasta que la afluencia de público sea numerosa, se permitirá la circulación de vehículos por el carril Bus-Taxis, exclusivamente a los residentes que accedan a sus domicilios por la calle Lope de Hoces. Cuando ya sea necesario, se realizará el corte total.CALLE CONCEPCIÓN Y CLAUDIO MARCELOTambién se ha programado el corte total del tráfico en la calle Concepción y Claudio Marcelo cuando exista concentración de público en estas vías para ver el paso del desfile.Se realizará corte de tráfico en la calle Málaga quedando en fondo de saco hasta el estacionamiento de la calle Sevilla. La salida se realizará por Plaza Pineda-Tesoro y Leopoldo de Austria. Se cortará también el tráfico de vehículos procedentes de la calle San Álvaro hacia Tendillas. Se desviará en Plaza de los Carrillos hacia la calle Osario.Para dar salida a los residentes y cocheras de las zonas anteriores, mientras se mantengan los cortes de las calles Diario Córdoba y Claudio Marcelo, se invertirá el sentido de circulación de la calle Alfonso XIII desviándose el tráfico por calle Carbonell y Morada hacia Plaza de Colón.Junto a ello, se establece corte del tráfico peatonal en el Arco Alto de los viandantes procedentes de Plaza de la Corredera hacia Rodríguez Marín; éstos realizaran la salida de la Plaza de la Corredera por Plaza de las Cañas o Arco Bajo.El plan recoge, asimismo, que se trasladará a Gerencia Municipal de Urbanismo-Vía Pública la necesidad de notificar a los establecimientos de la Plaza de la Corredera que no podrán colocar el día 10 de marzo los veladores hasta la finalización de los actos del Carnaval. Igualmente a los establecimientos ubicados en el itinerario del desfile (calles Concepción y Claudio Marcelo).--EUROPA PRESS--