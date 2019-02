El pianista Pablo Amorós interpreta obras de Schumann, Chopin y Albéniz este sábado en el Teatro Góngora

El pianista Pablo Amorós

El pianista cordobés Pablo Amorós ofrece este sábado en el Teatro Góngora de la Córdoba un recital dedicado a tres compositores del siglo XIX: Robert Schumann, Frédéric Chopin e Isaac Albéniz.Según ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en un comunicado, en la primera parte del recital el músico ejecutará obras Schumann, del que interpretará 'Arabesca en Do Mayor' y 'Estudios Sinfónicos'.Tras la pausa, comenzará con composiciones de Frédéric Chopin: 'Nocturno en Do sostenido menor', 'Nocturno en Re bermol Mayor' y 'Balada Nº3 en La bemol mayor'. Por último, el músico cordobés tocará 'Iberia', 'Cuaderno II', 'Rondeña', 'Almería' y 'Triana', de Isaac Albéniz.Considerado por la crítica como un pianista "de temperamento, personalidad arrolladora, elegancia y carisma", el cordobés Pablo Amorós ha actuado en algunas de las salas y ciclos más importantes de España. Asomismo, ha desarrollado con gran éxito en los últimos años una intensa actividad concertística en el extranjero que lo ha llevado a tocar en los mejores auditorios de China, además de en importantes salas y temporadas de Estados Unidos, Sudamérica, Italia, Francia e Inglaterra.Pablo Amorós estudió con la legendaria pianista Alicia de Larrocha, y se formó también con la gran artista Cristina Bruno y la prestigiosa maestra italiana Noretta Conci. Ha tocado, entre otras, con la Orquesta Mihail Jora de Bacau, Orquesta de Córdoba, Orquesta Sinfónica de Castilla y León y Partiture Philarmonic Orchestra, con los directores Ovidiu Balan, Vsevolod Polonski, Alejandro Posada y Juan Paulo Gómez.El cordobés también ha realizado diversas grabaciones entre las que se encuentran la obra completa para piano de Leonardo Balada que le dedicó una obra incluida en el disco, para el sello Naxos, 'Granados vs Falla' en el aniversario de la muerte de ambos compositores y 'Spanish Cello Sonatas' para el sello IBS junto al chelista Iagoba Fanlo, con el que fueron portada de la revista 'Scherzo', y que ha tenido una gran repercusión tanto en televisión, como en prensa escrita y radio.En este año 2019, además de conciertos en España --en el Auditorio Nacional de Madrid y en Málaga, con la Orquesta Filarmónica de Málaga-- también actuará en Abu Dabi, Estados Unidos, Londres (Reino Unido) y en Perú.--EUROPA PRESS--