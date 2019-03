Córdoba.- 28A.- El obispo no sabe si hablará sobre el proceso electora

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha dicho este martes que no sabe si, como ha hecho con anterioridad, hablará en esta ocasión sobre el proceso electoral en marcha y que tiene como primera cita las elecciones generales del 28 de abril, pero sí tiene claro que, para la Iglesia Católica, hay cuestiones "más importantes" que los comicios.En este sentido y en rueda de prensa, Demetrio Fernández ha afirmado que no tiene "previsto ahora mismo nada", en cuanto a dirigirse a los católicos en relación con las próximas elecciones, aunque eso es algo que "irá viniendo sobre la marcha", pues, aunque es cierto que "los procesos electorales ocupan muchas páginas de los medios", y "en la vida de la Iglesia es un acontecimiento importante, pero hay otros muchos", pues, "por ejemplo, hoy tenemos la ordenación de dos diáconos" en la Diócesis.De hecho, para la Iglesia en Córdoba "eso es mucho más importante que el proceso electoral", y a ello se dedican este martes en la Diócesis, mientras que en días anteriores han estado ocupados en la "campaña del Día del Seminario" y, en próximas fechas, llegará "la Semana Santa".Ello ha llevado al obispo a insistir su afirmación de que no sabe si hablará a los fieles en alguna de sus cartas semanales sobre las elecciones, si bien ha subrayado que ello no es algo que le ocupe "como primera tarea", pues tiene "muchas otras tareas entre manos, muy importantes o más que el proceso electoral".También ha declinado Demetrio Fernández opinar sobre la carta semanal que el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha dedicado a las próximas elecciones, señalando el titular de la Diócesis cordobesa que "sobre lo que dice un obispo no es bueno que otro obispo opine".En relación con procesos electorales, la última vez que opinó el obispo de Córdoba fue en una carta semanal el pasado diciembre, recién celebradas las elecciones autonómicas andaluzas, y entonces dijo alegrarse del "vuelco electoral en Andalucía", que calificó de "espectacular", y que achacó, entre otras cuestiones, a las "promesas incumplidas" y también a los ataques a "la libertad religiosa", reclamando "la propiedad pública de la Mezquita-Catedral" con "argucias".Opinó entonces que el citado vuelco electoral superó "con creces las expectativas y los temores de unos y de otros", debido a que "el cristiano no es ajeno a lo que sucede en este mundo; por el contrario, intenta con los medios a su alcance transformar la sociedad para hacer un mundo nuevo, más justo, más humano, más fraterno, más con Dios y más para el hombre".--EUROPA PRESS--