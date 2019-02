El Infoca se incorpora al dispositivo para localizar al varón desaparecido en Priego de Córdoba

Efectivos de Infoca

Personal del Infoca se ha integrado en la mañana de este jueves en el dispositivo de búsqueda, coordinado por la Guardia Civil, en el municipio de Priego de Córdoba para localizar a Pedro Campaña Aguilera, el varón de 62 años que falta de su domicilio desde la madrugada del día 10 de febrero.Según ha informado la Benemérita, el dispositivo queda formado por los agentes del Instituto Armado, con patrullas de Seguridad Ciudadana y servicio cinológico con un can especializado en la búsqueda de personas, el personal del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) del 112, del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con Protección Civil, voluntarios y Policía Local, familiares, además del Infoca.Igualmente, efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba se han incorporado el lunes al dispositivo. Según ha concretado la institución provincial, son cuatro los bomberos que participan en la búsqueda, además de perros especializado, entre otros efectivos. El dispositivo ha peinado varias zonas cerca de la Fuente del Soto y el Puente del Salado.En concreto, el despliegue del GREA consiste en la constitución de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar 'in situ' las labores de búsqueda. Además el GREA ha desplazado medios materiales y técnicos que resultan de utilidad para facilitar esas labores de coordinación --carpas, mesas, vehículos todoterreno, etc--, capacidades que han sido puestas a disposición del dispositivo dirigido por el Instituto Armado.--EUROPA PRESS--