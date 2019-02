Turistas en el Patio de los Naranjos, ante una de las entradas a la Me

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha avanzado este jueves que el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) comenzará a utilizar datos sobre turistas una vez se adapte un sistema de evaluación de las visitas en las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad para tener "cifras más exactas", mientras que el delegado de Turismo, Pedro García (IU), espera que esté "a pleno rendimiento" en "un año o año y medio" en forma de Observatorio Turístico con "personal especializado".En declaraciones a los periodistas, la primera edil ha aclarado sobre los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de la Junta de Andalucía que alude a la bajada de número de viajeros alojados en establecimientos de la ciudad que "esto también tiene la reflexión de que ya no todo el mundo que visita Córdoba se aloja en los mismos lugares".Al respecto, ha explicado que siendo presidenta del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad "se estableció un barómetro y un sistema de evaluación precisamente de las visitas en las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad", de manera que "esa herramienta y ese instrumento se adapta ahora al Instituto Municipal de Turismo" y va a dar "cifras mucho más concretas y exactas, porque no todo el visitante que llega a Córdoba se aloja en los establecimientos que pasan por ese tipo de encuestas", ha argumentado.En cuanto a la promoción, ha defendido "la apuesta importante en esta edición de Fitur por un turismo de calidad y que está vinculado fundamentalmente a la oferta cultural y patrimonial", de modo que "esa va a ser la línea de trabajo en los próximos años".La regidora cree que hay "elementos diferenciadores con respecto a otros destinos turísticos", en cuanto a "la calidad", y "se trata fundamentalmente de seguir aumentando el número de pernoctaciones". Y es que, ha subrayado que "hay motivos y excusas para quedarse en Córdoba más tiempo y sobre todo para que Córdoba se visite a lo largo de todo el año, que sigue siendo el mayor esfuerzo".Posteriormente, el delegado de Turismo, Pedro García, ha aseverado que los datos de dicha encuesta son "falsos", porque "si hay más visitas en la Mezquita-Catedral y más pernoctaciones, incorporando las viviendas turísticas, los datos no son verdaderos", ha expuesto el también primer teniente de alcalde.Así, ha precisado que "si se suman las viviendas turísticas que no había hace dos años y las pernoctaciones en esas viviendas, no son posibles" esos datos, según ha dicho el concejal, quien ha defendido que "hay más camas hoteleras que hace dos años". Sobre el barómetro al que hace mención la alcaldesa, ha indicado que las ciudades Patrimonio de la Humanidad pueden tener "algunos datos relevantes, con un modelo de estudio entre todas las ciudades"."EL INE ESTÁ EN EL SIGLO PASADO"Sin embargo, el edil de Turismo ha declarado que "el Imtur, a corto plazo, va a tener un observatorio propio, porque el Instituto Nacional de Estadística (INE) está un poco en el siglo pasado y no es capaz de incorporar las nuevas realidades turísticas, sobre todo a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, con la complejidad que tienen, los cascos históricos tan grandes y la cantidad de viviendas turísticas legalizadas".Por tanto, ha apoyado que dicho ente "permita saber las pernoctaciones reales, para que nadie venga a dar números, y comparar con entradas a los museos, la Mezquita-Catedral, el Alcázar y principales espacios visitables", con el fin de "no andar con el juego de si los datos son o no correctos", algo que se ha debatido ya en el consejo asesor del Imtur, ha informado el concejal, entre otros aspectos para reivindicar "datos objetivos".Respecto a la propuesta que se prevé elevar al Pleno para que el salmorejo sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, García ha recordado que "la dieta mediterránea ya es Patrimonio de la Humanidad", algo que "se comparte con otras ciudades y regiones del país, y el salmorejo es parte de esa dieta", si bien ha admitido que "es parte de la historia y la gastronomía de la ciudad, junto al rabo de toro y el flamenquín".--EUROPA PRESS--