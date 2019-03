El Hospital Valle del Guadiato cumple diez años con más de 490.000 actos asistenciales

Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato

La delegada de Salud y Familias de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, ha visitado este lunes por primera vez el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) en el día en el que el centro sanitario peñarriblense celebra institucionalmente su 10º aniversario, cuya fecha de inauguración fue el 16 de enero de 2009, día desde el que ha realizado más de 490.000 actos asistenciales, incluyendo Urgencias, Consultas Externas e intervenciones quirúrgicas.Botella ha estado acompañada por el director gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Pedro Manuel Castro; la directora de centro, Ana Isabel Romero; y el coordinador de Cuidados de Enfermería, Manuel Archilla, además de otros miembros del equipo directivo y responsables, según informa la Junta en un comunicado."La alta resolución es un modelo que funciona", ha destacado María Jesús Botella, quien ha añadido que "estos centros, por su elevada capacidad resolutiva, han ayudado a descargar de presión asistencial a los hospitales de referencia, de forma que éstos pueden abordar otros problemas de salud de mayor complejidad".A su llegada, ha tenido un encuentro con las asociaciones de la zona de referencia, las cuales estaban desarrollando una reunión técnica con los responsables del centro con motivo del décimo aniversario y de la preparación de actividades para 2019, con objeto de estrechar lazos con el entorno social.Posteriormente, acompañada de los alcaldes de la zona y otras autoridades sanitarias y de otros colectivos, han visitado las instalaciones del hospital en una jornada de puertas abiertas, pasando por Consultas Externas, Gimnasio, Radiología, Endoscopias, Hospitalización y Urgencias. También han podido conocer la exposición '10 años creciendo contigo en Salud'.En sus diez años de existencia, el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato ha llevado a cabo unas 261.000 consultas externas, se han atendido 217.000 urgencias y se han realizado unas 9.000 intervenciones quirúrgicas en sus quirófanos.Todo ello con el consecuente ahorro de desplazamientos que el centro peñarriblense ha propiciado para los habitantes de la comarca, que, previamente a su apertura, tenían que acudir a los anteriores hospitales de referencia: Valle de los Pedroches, en Pozoblanco, y Reina Sofía, en la capital cordobesa.CERCA DE 150 PROFESIONALES DE MEDIAUn total de 148 profesionales sanitarios y no sanitarios, de media, prestan servicio en el hospital, que funciona con el modelo de Alta Resolución basado en la Consulta Única --aquella en la que, en la misma jornada, el paciente llega al hospital, se le realizan las pruebas necesarias para su diagnóstico y, atendiendo a éstas, se le prescribe el tratamiento adecuado a su dolencia--; la Cirugía Mayor Ambulatoria --que no requiere hospitalización y emplea tecnología más precisa y técnicas quirúrgicas menos invasivas, facilitando una incorporación más rápida del paciente a su vida habitual--; y la Hospitalización Polivalente, diseñada para favorecer la intimidad del paciente y la rápida asistencia.A ese número de actos asistenciales hay que añadirle más de 3.500 ingresos, que han generado casi 12.000 estancias hospitalarias, con una media de 3,2 días de ingreso. Igualmente, se han realizado 220.000 pruebas diagnósticas radiológicas (entre ecografías, TAC, mamografías, telemando o resonancias, entre otras) y 1.141.000 pruebas de análisis clínicos (incluyendo bioquímicas, gasometrías, orina, microbiologías, etc.), 319.300 de hematología, 1.700 de banco de sangre y 10.500 anatomía patológica.En junio de 2017, el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato recibió la acreditación en nivel de calidad Óptimo por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). El centro cuenta también con la certificación de calidad en materia medioambiental, mediante la acreditación Aenor según la norma ISO-14001, así como con el certificado de 'Prácticas Seguras en Cirugía' y los distintivos de Centro contra el Dolor en Urgencias y Emergencias y Dolor Perioperatorio.También posee el distintivo 'Manos Seguras', otorgados por el Observatorio para la Seguridad del Paciente de Andalucía integrado en la ACSA, por la implantación y el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de seguridad quirúrgica e higiene de manos, respectivamente, y el nivel Bronce de la Red Andaluza de servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo.--EUROPA PRESS--