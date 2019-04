El Hospital Reina Sofía amplía su presencia en redes sociales abriendo un nuevo canal en Linkedin

Córdoba.- El Hospital Reina Sofía amplía su presencia en redes sociale

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que acaba de cumplir su primer año con presencia activa en redes sociales, ha abierto hace unos días un nuevo canal en Linkedin con el que se amplía la presencia activa del complejo sanitario en redes sociales y que tiene como objetivo principal crear una comunidad de profesionales sanitarios con los que compartir información de interés.Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, en esta red social de carácter profesional, el hospital está difundiendo ya contenidos relacionados con casos clínicos, cursos de formación, encuentros, jornadas, talleres, así como también comparte artículos científicos de interés y se elaborarán contenidos gráficos específicos sobre algunas de las patologías con mayor incidencia en la población.Además, el canal de Linkedin ayudará a desarrollar campañas específicas dirigidas a profesionales como la vacunación de la gripe o la captación de residentes y a explicar proyectos que se están desarrollando en el ámbito de la humanización y la sostenibilidad medioambiental.El Hospital Reina Sofía, en redes sociales '@HUReinaSofia', cuenta con una página en Facebook, una cuenta en Twitter y un canal de Youtube. Además, el pasado mes de julio, de la mano de la Unidad Integrada de Formación, el hospital puso en marcha el canal 'Formación WhatsApp', dirigido a los profesionales del centro con el objetivo de hacerles llegar de manera rápida y directa información relacionada con oferta formativa del centro y otros aspectos de interés vinculados a esta área de trabajo.La directora gerente del hospital, Valle García, ha indicado que la presencia en redes "es un proyecto del que participa el hospital en su conjunto y que nos está permitiendo acercarnos a nuestra comunidad (pacientes, profesionales, sociedades científicas y población en general), posicionarnos como una fuente de información sanitaria fiable, educar en salud y estrechar la comunicación interna y externa".En este sentido, el análisis del primer año de funcionamiento en redes ha permitido alcanzar objetivos tan importantes como afianzar el sentimiento de pertenencia de nuestros profesionales e impulsar la imagen como centro de referencia.Además, García ha destacado que "este año se resume en una gran satisfacción, ya que hemos recibido numerosos mensajes por parte de nuestros seguidores y lo cierto es que el cariño que la sociedad cordobesa tiene al hospital se ha hecho presente a diario las redes sociales a través emoticonos, me gusta y preciosos mensajes de agradecimiento y buenos deseos".PERFILES OFICIALESDesde que se pusieron en marcha los perfiles oficiales del Hospital Reina Sofía en redes sociales, el crecimiento ha sido continuo. De marzo de 2018 a marzo de 2019, en Facebook se han alcanzado los 25.948 seguidores, mientras en Twitter se han logrado 3.176. El volumen de actividad en ambos canales también ha sido notable, contando en Facebook con una media de 89 publicaciones al mes, mientras que en Twitter se han superado los 310 tuits mensuales.En cuanto a la repercusión de la información difundida, el alcance logrado en Facebook a lo largo de este primer año ha sido de 10,5 millones de usuarios únicos, el total de 'me gusta' recibidos en las publicaciones ha superado los 255.000 y el número de veces que se han compartido estos contenidos ha sido de cerca de 74.000.En Twitter, la cuenta del hospital ha logrado generar cerca de 3,5 millones de impresiones, mientras los tuits publicados han recibido más de 30.000 'me gusta' y han sido compartidos cerca de 7.000 veces.Otro canal comunicativo del centro que ha tenido una gran relevancia ha sido Youtube, donde se han publicado 305 videos repartidos en diez listas que van incrementándose cada mes con información relacionada con las distintas iniciativas que se desarrollan en el hospital, así como con consejos y contenido educativo de sus profesionales.--EUROPA PRESS--