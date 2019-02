El helicóptero en el embalse de Iznájar está a más de 45 metros de profundidad

Rafaela Valenzuela con las autoridades

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha valorado este lunes la labor de los efectivos de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) que han trabajado en unas tareas "duras" para la localización a "unos 45 metros, casi 50 de profundidad", del helicóptero con el piloto muerto en su interior tras sufrir un accidente el pasado martes en el embalse de Iznájar en la provincia cordobesa.En declaraciones a los periodistas junto al embalse, acompañada del jefe de la Guardia Civil en la provincia, el teniente coronel Juan Carretero, y el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, entre otras autoridades, la subdelegada ha elogiado el trabajo en una profundidad "donde la visibilidad no existe".Mientras, Valenzuela ha mostrado el apoyo a la familia ante "el sufrimiento que supone tener a un ser querido abajo en el pantano y tener que esperar al hallazgo y el rescate" después del accidente desde el pasado martes, a la vez que ha trasladado "el más sentido pésame" a los familiares.Al respecto, ha asegurado que todo el operativo ha sido "impresionante", de ahí que haya agradecido "mucho" la labor por parte de todos los efectivos de la Guardia Civil para "rescatar al autogiro que se precipitó al pantano", en este caso con los GEAS ante unas tareas "duras", porque "la profundidad era mucha".También, ha valorado el trabajo del "112, Protección Civil, Aviación Civil y los voluntarios", incluso con la presencia de un perro que "detecta cadáveres", de manera que "no se ha escatimado ningún recurso", ha remarcado la representante del Ejecutivo central en la provincia, para subrayar que la colaboración entre administraciones ha sido "ejemplar" para un operativo que ha trabajado "en coordinación y eficacia", con efectivos de Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería y Madrid.Entretanto, Valenzuela ha apuntado que "ahora se dejará en manos de la autoridad judicial, que tendrá que investigar y dilucidar, en la medida de lo posible, las causas del accidente".Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha trasladado este lunes el pésame a la familia del piloto del autogiro, cuyo cuerpo ha sido localizado en esta jornada y que espera que sea rescatado del pantano "lo antes que se pueda".Así, Gómez de Celis espera que "la familia pueda descansar con la localización del cuerpo de su familiar", a lo que ha añadido que "ahora lo pertinente es que se ponga en manos de la autoridad judicial, que tendrá que hacer el levantamiento del cadáver y a partir de ahí la autopsia pertinente".En este sentido, ha valorado que se ponga "fin a una búsqueda que ha sido bastante intensa" por parte de los efectivos de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil en el embalse, donde "ya por fin se ha localizado el cuerpo", de modo que ahora trabajan en rescatar del pantano tanto el cuerpo, como el autogiro, ha detallado.HALLAZGO DEL PILOTO Y LA NAVESegún ha informado la Benemérita, este lunes ha sido localizada la nave y también el cuerpo sin vida del piloto de la misma en el interior del embalse.Las labores de rescate, en cualquier caso, "se prolongarán durante varias horas" en el citado embalse, donde han sido hallados el piloto y el helicóptero tras siete días de búsqueda y usando para ello, desde este domingo, una cámara hiperbárica, perteneciente a la Unidad de Actividades Subacuáticas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.Se trata de un dispositivo que ayuda a prevenir accidentes de los buceadores de los GEAS, como consecuencia de las "duras condiciones" de presión y profundidad en las que están trabajando. También permite recortar los plazos de recuperación de los buceadores y aumentar, en consecuencia, los minutos de inmersión dedicados al rescate.En concreto, la labor de los buceadores de los GEAS que trabajan en el embalse de Iznájar se ha ido reforzando con nuevos especialistas procedentes de las unidades de Sevilla, Málaga y, desde la tarde del pasado viernes, con efectivos de Almería.La Junta de Andalucía activó al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) para la atención a la familia del varón que pilotaba el helicóptero que cayó al pantano, donde los efectivos se afanan por recuperarlo.De este modo, prosiguen los trabajos para rescatar al piloto, después de que la pasada semana hayan estado en la zona el director general de Emergencias y Protección Civil de la Junta, Agustín Muñoz, y el alcalde de la localidad, Lope Ruiz, para conocer la labor de los operativos activados por el 112 Andalucía, como la Guardia Civil, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061, Bomberos de Lucena y Puente Genil y Policía Local, además de que se avisara en su momento al Centro de Control de Tránsito Aéreo y el Centro de Coordinación y Rescate.En concreto, el helicóptero tenía un solo ocupante que realizaba un vuelo particular y, según las primeras hipótesis, colisionó contra unos cables de alta tensión antes de caer al pantano, según confirmaron a Europa Press fuentes municipales y del servicio de Emergencias 112 Andalucía.El accidente se produjo en la mañana del martes 19 de febrero, cuando sobre las 11,21 horas se atendía en el teléfono de Emergencias 112 varios avisos de testigos que informaban de la caída del helicóptero en la zona del embalse de Iznájar y, según los primeros datos aportados por la Benemérita, se trata de un helicóptero que había salido del aeródromo de Antequera (Málaga).--EUROPA PRESS--