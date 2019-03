El Gran Teatro acoge este viernes la representación de '¿Quién es el señor Schmitt?'

Córdoba.- El Gran Teatro acoge este viernes la representación de '¿Qui

El Gran Teatro de Córdoba acoge este viernes y sábado la representación de la obra '¿Quién es el señor Schmitt?', de Sébastien Thyéri, cuyo montaje está dirigido y adaptado por Sergio Peris-Mancheta, mientras que el reparto lo encabezan Javier Gutiérrez y Cristina Castaño.Así lo ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas en una nota en la que ha detallado que el reparto de la obra se completa con Armando Buika, Xabier Murúa y Quique Fernández.En cuanto a la trama, lo que empieza como una sorprendente comedia, de pronto se convierte en un 'thriller', para terminar acariciando el drama e incluso, finalmente, la tragedia, todo ello regado por las aguas un absurdo que emana coherencia y sensatez por los cuatro costados.El señor y la señora Carnero (Gutiérrez y Castaño) cenan tranquilamente en su casa cuando, de pronto, suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt. Y lo que es más extraño aún, los Carnero descubren que están encerrados en una casa que no parece su casa y la pesadilla no ha hecho más que comenzar.Los responsables del espectáculo advierten que "se trata de una obra que, desde su comienzo, no busca cerrar la historia, sino que el público le ponga su propio final". "En todas las funciones que hacemos tratamos de implicar al público de una manera o de otra"."No queremos que el público esté cómodo en la butaca, que no sea sencillamente que se siente y le pongan de comer, sino que sea alguien que forme parte del menú. Esa es nuestra filosofía", ha resaltado su director, Sergio Peris-Mencheta.--EUROPA PRESS--