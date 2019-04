El Gran Teatro acoge desde este martes las Jornadas sobre Inclusión y Educación en Artes Escénicas

Córdoba.- Las Jornadas sobre Inclusión y Educación en Artes Escénicas

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) lleva desde este martes al Gran Teatro de Córdoba la XI edición de las Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas, que abordará las rutas y contextos que impulsan la creación artística a través de diferentes actividades.En este sentido, bajo el lema 'Creación artística y comunidad: rutas y complicidades', las jornadas, que se prolongarán hasta el jueves, desarrollarán la mayor parte de sus actividades en el Teatro Góngora y llevarán dos de sus espectáculos al Gran Teatro de Córdoba. Asimismo, algunas de sus actividades se llevarán a cabo en además otros recintos y lugares de la ciudad, según informó en su momento el Ministerio de Cultura y Deporte en un comunicado.Esta edición pone atención a los contextos y condiciones que hacen o no posible que alguien con talento, capacidades y entusiasmopueda ver en las artes escénicas comunitarias e inclusivas una vía de emancipación e inserción laboral/social, entendiendo las artes escénicas como espacio de desarrollo y resistencia e impulsor de transformación social.Asimismo, este año la mujer tendrá una presencia transversal en la programación, dando a conocer la experiencia en las artes escénicas de diferentes mujeres procedentes de diversos contextos sociales y geográficos.Así, las jornadas contarán con diferentes ponencias, talleres activos y teóricos, debates, encuentros profesionales y actividades en torno a las artes escénicas y musicales inclusivas, orientadas a los profesionales interesados de toda España, así como dos espectáculos y la muestra de un taller local en la que participarán mujeres de Córdoba.PROGRAMA DE LAS JORNADASEn este sentido, entre los ponentes participantes destacan la actriz guatemalteca y coordinadora y directora del Laboratorio teatral de la Universidad Rafael Landívar, Patricia Orantes, que hablará de los colectivos que florecen y sanan en las artes escénicas; la coreógrafa y bailarina Yanel Barbeito, pionera en Cuba en el campo de la danza terapia, quién conversará con la artista italiana Chiara Bersani, ganadora del prestigioso premio Ubu a la mejor actriz menor de 35 años en Italia.Asimismo, las jornadas contarán con la presencia de la gestora de locales comunitarios en la organización benéfica 'Attitude is Everything', dirigida por personas con discapacidad, Natalie South, que hablará de cómo conseguir que las organizaciones artísticas seanaccesibles e inclusivas para las personas sordas y con discapacidad desde la perspectiva de la música en vivo.También participará como ponente la productora creativa de 'Alma Mater Found', que presentará su proyecto de teatro inclusivo 'The Apartment', un espacio único social y cultural, establecido en San Petersburgo, Nika Parkhomovskaya. Junto al director artístico de este proyecto, Boris Pavlovich, ofrecerá un taller sobre los elementos estéticos, filosóficos y prácticos de su método.Otros invitados serán el director musical Juanjo Grande, Antonio Quiles y el bailarín Helliot Baeza, quienes realizarán un taller sobre la obra 'Helliot', una pieza interdisciplinar de danza, teatro y performance.Asimismo, las jornadas incluirán las representaciones de 'Purgatorio', de la compañía italiana 'Babilonia Teatri'; 'Resistencia' o 'Bella Ciao', de Yanel Barbeito y 'Postales para un niño', de la compañía 'Teatro Más', compuesta por seis personas sin hogar, tres actores y un niño.Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar del taller comunitario de creación 'La bugada', que conjuga teatro, música y danza, y recrea el encuentro íntimo y cómplice entre las mujeres que lavaban la ropa a mano en un lavadero público. Este proyecto, dirigido a mujeres a partir de 18 años, no requiere ninguna experiencia previa en teatro, música o danza.Además, diversos colectivos cordobeses unidos en diversidad y arte inundarán las calles del centro de la ciudad con 15 actuaciones artísticas independientes que se sucederán simultánea y secuencialmente en cinco espacios diferentes de la ciudad de Córdoba, bajo el título 'Musicircus'.--EUROPA PRESS--