Córdoba.- El gobierno local dice que revisará "si hay fallo" en el pla

La delegada de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi (IU), ha asegurado este martes que "hay que revisar" la ejecución del plan de eficiencia energética, concretamente sobre la iluminación de algunas calles, como Cruz Conde, por "si hay algún fallo", todo ello después de las protestas de comerciantes de la citada vía y las críticas de grupos de la oposición, como PP y Cs, que han cuestionado sobre ello.En una rueda de prensa, antes de la celebración del Pleno Ordinario, la concejal ha aclarado que "hay que revisarlo, no por que esté mal ejecutado, dado que se cumple la normativa y en principio está bien iluminado, tal y como se estableció en el proyecto", pero "cuando hay una protesta generalizada o que lideran algunos comerciantes, hay que trabajar para revisar por si se ha cometido algún fallo".No obstante, ha defendido que "no es verdad que haya farolas apagadas", al tiempo que ha puntualizado que "distinto es que la cantidad de iluminación general pudiera ser poca para lo que estamos acostumbrados hasta ahora", pero ha remarcado que "cuando se revise, se verá si se puede mejorar de alguna manera".En cuanto a la calle San Fernando, la edil ha dicho que "tiene exactamente el mismo problema", de hecho ha recordado que "es la prioridad del plan 'Mi Barrio es Córdoba' y se dijo en la reforma integral de 2019", de manera que "se va a cambiar toda la calle", ha abundado.Entretanto, Pernichi ha declarado que "hay muchas calles en la ciudad que cuando los árboles crecen, hay un problema de competencia entre farolas y arbolado", como en la calle Virgen de los Dolores, donde "hay una demanda vecinal" y "se estudian soluciones". Y sobre Claudio Marcelo ha dicho que "todavía queda hacer el proyecto de eficiencia energética", aunque ha insistido en que "todo el tiempo se está en la misma casuística", con "la competencia entre farolas y arbolado".Por su parte, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha indicado que la protesta de los comerciantes de Cruz Conde es "porque les duele y están en su legítimo derecho", pero "no se comprende la indolencia del equipo de gobierno y la justificación que han puesto". Frente a ello, ha defendido que su partido, en caso de gobernar, realizará un plan integral de iluminación de la zona centro, porque "no se ve nada", ha apostillado.Y el portavoz municipal de Cs, David Dorado, ha expuesto que la calle Cruz Conde se encuentra "en penumbra y existen luminarias apagadas", de ahí que su grupo haya pedido en el Pleno que "se tomen en serio la demanda de los comerciantes de la calle y sea restablecida la iluminación adecuada a una calle eminentemente comercial".LA PROCESIÓN Y LA RONDA NORTEEn otro orden de cosas, Fuentes ha lamentado el "gran debate en la sociedad provocado por no autorizar a la Hermandad de la O para utilizar el patio del Centro Cívico de Fátima durante diez días y poder salir de ahí de forma procesional el Sábado de Pasión, desde la vía pública, porque lo hace fuera del centro cívico, aunque sí dentro del recinto".Al hilo de ello, ha reprochado que "se le deniega por considerar que va a realizar una actividad de contenido religioso, pero no hay actividad, porque empieza en la vía pública, es solo mantener allí el paso". A su juicio, se hace "una interpretación muy forzada del reglamento de centros cívicos", todo ante "la autorización para Ganemos que va a celebrar un acto político en Lepanto, que no es el primero", ha remarcado el popular, quien ha anunciado que solicitan al secretario del Ayuntamiento "un informe jurídico para que determine el marco de aplicación del reglamento, porque hay un agravio muy importante en la interpretación".Mientras, la concejal del grupo Ganemos Vicky López ha reclamado sobre el centro de mayores de Lepanto, en cuanto a que "el Ayuntamiento se ponga en contacto con la Junta de Andalucía para construir el nuevo centro y mientras tanto se ceda un espacio", entre otros aspectos.Asimismo, en la sesión plenaria, el grupo de Ciudadanos ha preguntado al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU), por el inicio de las obras de la Ronda Norte, "que tenían que haber comenzado el pasado mes de enero", tal y como ha asegurado el portavoz de la formación naranja, David Dorado, quien ha exigido "al equipo de gobierno que dé a conocer la fecha real del inicio de las obras"."Mucho nos tememos que el anuncio en prensa del comienzo de las obras el pasado mes de diciembre, se quede sólo en un acto electoralista, o lo que es peor, que las obras empiezan cuando tengamos encima la campaña electoral", ha apuntado Dorado, quien ha solicitado al gobierno que "cumpla con su palabra y empiece unas obras que cuentan con presupuesto y que ya llevan mucho retraso". "La Ronda Norte tiene que ser una realidad más pronto que tarde", ha sentenciado Dorado.En el turno de ruegos, el representante de Ciudadanos ha abordado la situación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Torrijos para asegurar que "el pleno rendimiento del Palacio de Congresos de la Calle Torrijos es clave en el desarrollo del turismo de congresos en la ciudad". Por eso, ha pedido a la Gerencia de Urbanismo que "se agilice la concesión de la licencia de obras de la segunda fase de Torrijos". Igualmente, ha exigido que se cumplan los acuerdos de Pleno y "se desista de la licitación para el sistema informático del CPD".