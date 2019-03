El gobierno local defiende la comisión técnica de comercio para abordar no solo la iluminación del centro

Córdoba.- El Ayuntamiento organiza unas jornadas sobre la riqueza medi

La delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi (IU), ha defendido este jueves la comisión técnica que se creará tras aprobarlo este miércoles el consejo asesor de comercio del Consistorio y en la que "hay que levantar el foco", porque "no es una problema de iluminación exclusivamente", sino que "hay que resolver problemas de movilidad, incluso dinamizar el comercio".En una rueda de prensa para hablar sobre huertos urbanos, la concejal ha declarado que "es un tema más global", de manera que se va a crear la comisión técnica en la que "también va a formar parte" la Plataforma Nuestro Centro se Apaga, al tiempo que ha subrayado que la iluminación y los árboles tienen que ser "compatibles".Mientras, ha aseverado que llevan trabajando en la demanda de los comerciantes sobre la iluminación "desde hace tiempo", aunque cree que en el cambio de luminarias "se ha magnificado mucho un problema que no es el que tiene el comercio de Córdoba", si bien ha valorado que "se ha atendido la demanda, porque la luz no está bien homogeneizada en la calle".Al respecto, la concejal ha manifestado que "al tomar conciencia de la petición", desde la Delegación inmediatamente se han puesto a trabajar, se ha estudiado la calle y "ya se trabaja en una alternativa, que se está terminando", ha remarcado Pernichi.En relación con los huertos urbanos, la delegada de Medio Ambiente ha informado de que se va a sacar un pliego de condiciones para la contratación de un coordinador con experiencia de monitoraje de grupos y formación en agroecología para la gestión de los conocidos huertos de Paco, un total de 67 parcelas con 7.000 metros cuadrados, ubicados en Miralbaida.En concreto, la edil ha detallado que el coordinador trabajará en los huertos durante unas 600 horas hasta final de año. El objetivo es que el pliego de condiciones esté listo para dentro de un mes y medio y se sacarán cien plazas para tres grupos que participarán en las labores de siembra y recogida, "como proceso colectivo y no cesión de espacio", ha precisado, entre otros aspectos.--EUROPA PRESS--