Un grupo de turistas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita

El delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García (IU), ha asegurado este miércoles que "Andalucía se va a quedar como la última región prácticamente de Europa y el mundo en poner la tasa turística", después de que este martes la delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta, Purificación Joyera, haya mostrado su oposición a implantar dicha tasa.En declaraciones a los periodistas, el también primer teniente de alcalde ha detallado que en el consejo asesor del Instituto Municipal de Turismo hubo un debate la semana pasada que propuso el Pleno del Consistorio, de manera que "se ha hecho el debate y el estudio y se han visto los pros y los contras de la tasa turística".Al respecto, ha defendido que es "partidario no solo de poner una tasa turística a los que duermen, sino también a los que llegan en autobús, están cuatro o cinco horas y hacen gasto de patrimonio y como cualquier ciudadano", todo ello "con una cuota mínima que a penas repercute en el visitante, pero que tiene mucha incidencia en el presupuesto del Ayuntamiento", ha subrayado.Como ejemplo, ha señalado que "si a Andalucía han llegado más de 30 millones de personas en el año 2018, si se le hubiera puesto 50 céntimos o un euro por día, se hubieran recaudado más de 30 millones de euros, que en un reparto con los ayuntamientos hubiera servido para arreglar mucho patrimonio".Además, el edil ha justificado que "nadie deja de ir a París, Roma o una ciudad europea por que le cobren un euro o 50 céntimos por dormir o visitar", por lo que ve "absolutamente absurdo el argumentario que se hace de que se pierden visitantes o potencial".Por tanto, considera que "es una excusa para no hacer las tareas que se deben hacer", porque "todos los que viajan pagan una tasa turística", ha enfatizado, para abundar en que "Andalucía se va a quedar como la última región", porque "los que mandan de verdad no quieren ponerla, no por que los políticos no la vean", ha dicho.Según ha expuesto, "los que se sientan en el gobierno de la Junta son los patriotas del taco, los que defienden a los que tienen mucho dinero y no pagan impuestos, ni tasas; y así es complicado".--EUROPA PRESS--