El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este jueves, al responder en el Parlamento andaluz a las preguntas del diputado de Adelante Andalucía por Córdoba, David Moscoso, sobre la cobertura de vacantes en el Servicio de Pediatría de Puente Genil (Córdoba), que se buscará "fidelizar" a los médicos, para que ejerzan en Andalucía, ofreciéndoles "mejores contratos laborales".Durante su intervención, Aguirre ha señalado que ha sido el anterior Gobierno socialista de la Junta el que, durante años, no ha dado respuesta a esta necesidad concreta, pues "hay cuatro plazas ahora mismo en plantilla horizonte en Puente Genil con el tema de Pediatría, de las cuales solo una está cubierta por un pediatra que, por desgracia, está de baja ahora mismo, y las otras tres son plazas que están ocupadas por médicos de Medicina General", de los que "uno es plantilla y los otros son dos eventuales".En consecuencia, según ha afirmado Aguirre, éste es "un problema que se nos va acrecentando en el tiempo, si vemos la evolución que ha tenido en los últimos años", pero no solo en Puente Genil, "sino en todo el territorio andaluz y casi en todo el territorio nacional" y la cuestión, según ha resaltado "es ¿qué vamos a hacer?", respondiéndose el consejero que lo que hará es "coger el toro por los cuernos".Ello implica que "lo primero que hay que hacer es intentar fidelizar a los profesionales sanitarios en nuestra comunidad autónoma e ir por ellos, si es menester", mediante "una campaña para intentar traerlos" desde otras comunidades o países, y ello se logrará "con mejores contratos laborales", de mayor duración "y mejores" retribuciones, pues esa "es la forma de fidelizarlos".En cualquier caso, según ha señalado Aguirre, faltan pediatras para las plazas vacantes en distintos distritos sanitarios de Andalucía y "quienes están haciendo funciones específicas de Pediatría" son "magníficos médicos de Medicina General", y por eso hay que "fidelizar" a los pediatras que se tienen e intentar captar más.Junto a ello, el consejero ha anunciado que Cs llevará al Parlamento andaluz "una PNL" para reclamar al Gobierno de la Nación que se lleve a cabo "un examen MIR extraordinario para Medicina de Familia y de Pediatría a nivel nacional", lo cual "sería una solución, quizás, a tres o cuatro años", para "aumentar el número de MIR en Pediatría y en Familia", de ahí que, "mientras" haya que "intentar fidelizar a todos los profesionales sanitarios" de Andalucía "y traer a los que se han ido fuera".Aguirre ha contestado así después de que Mocoso ha señalado, previamente, que "desde hace años se vienen denunciando los problemas asociados al servicio público de Pediatría en Puente Genil", pero no se ha resuelto, a pesar de que éste es el tercer municipio en número de habitantes de la provincia de Córdoba.A pesar de ello, según ha señalado Moscoso, de los cuatro especialistas de Pediatría que debería haber en el municipio en este momento, "tan solo queda un pediatra, que atiende a esos 1.300 menores", a lo que se suma que el mismo está ahora de baja y que "en este momento del año la consulta y el servicio están sobresaturados, por el número de menores con enfermedades propias de esta época", de ahí la necesidad de que "se resuelva cuanto antes este problema, dotando de los facultativos que le corresponden al Servicio de Pediatría de Puente Genil".--EUROPA PRESS--