El consejero de Salud defiende los nombramientos del director de Cuidados Sociosanitarios y de su delegado en Almería

Aguirre (centro), en la visita al Hospital de Cabra

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha defendido este viernes, a pesar de las críticas que han cosechado, los nombramientos del director general de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso, y del delegado de su Consejería en Almería, Juan de la Cruz Belmonte.A este respecto y en declaraciones a los periodistas durante una visita al Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba), Aguirre ha dicho sobre las críticas al nombramiento de un educador social, José Repiso, al frente de la citada Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, que la misma "depende directamente de la viceconsejera, que es enfermera".Pero es que, además, según ha argumentado el consejero, "debajo suya habrá una subdirección enfermera", subrayando Aguirre que Andalucía "es la primera comunidad autónoma que crea una Dirección General Sociosanitaria", es decir, "la primera que, de verdad, está apostando por unir las políticas sociales en beneficio del paciente y las políticas sanitarias en beneficio del paciente".En cuanto a las críticas que también ha suscitado el nombramiento del nuevo delegado de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, por el procedimiento judicial en el que está investigado por presuntos delitos societario y de administración desleal, Aguirre ha dicho que se trata de "un tema de corte administrativo", y que "no hay nada" del ámbito penal contra De la Cruz Belmonte, pues "no hay cohecho ni malversación".En consecuencia, el consejero de Salud y Familias no le da "ninguna importancia" a dicha investigación judicial contra De la Cruz Belmonte, añadiendo que es "un magnífico farmacéutico", que ha venido formando parte del "grupo asesor" del propio Aguirre "y del partido durante muchísimos años", y su confianza "es plena en él".Por otro lado, ha señalado, al ser preguntado por el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) proyectado por el anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía para Lucena (Córdoba), que lo único que ha encontrado del mismo es "una cartulina blanca", si bien, ha afirmado que apuesta por el desarrollo de este proyecto.--EUROPA PRESS--