El Comité de Empresa de Educación se concentra para exigir la cobertura de las bajas y vacantes

Delegados del Comité de Empresa de Educación en la concentración

Delegados del Comité de Empresa de Personal Laboral de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba se han concentrado este jueves para exigir "que se cubran las plazas vacantes y que se cubran todas las bajas por enfermedad" y que "se haga con la mayor celeridad posible".Según ha informado el comité, esta concentración, ante la Escuela Infantil La Victoria, en la capital cordobesa, se hacía necesaria para señalar que, "desde principios de año, la Función Pública Andaluza no cubre" las bajas, lo cual es "imprescindible para que los centros educativos de la provincia puedan funcionar en óptimas condiciones".Por eso, desde el Comité de Empresa de Educación en Córdoba han reclamado la Junta "que ponga fin a la situación en que se encuentran las escuelas infantiles, residencias escolares, institutos, colegios y resto de centros educativos de la provincia, y que está afectando a la calidad de los servicios públicos, amortiguada por la profesionalidad y el buen hacer de los empleados públicos, pero que está minando la salud de los trabajadores.A ello se suma que "las plazas vacantes no se están cubriendo, como ocurre en la Escuela Infantil La Victoria, en la que se jubiló el personal de mantenimiento y se ha quedado una plaza vacante de técnico superior en Educación Infantil", resultando que, "al no cubrirse estas plazas vacantes, cuando se produce una baja por Incapacidad temporal, el sobreesfuerzo que deben realizar los trabajadores ya llega a la explotación".--EUROPA PRESS--