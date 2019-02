El Colegio de Abogados de Oviedo premia al catedrático de la UCO Octavio Salazar

Jurado del Premio a la Igualdad Alicia Salcedo

El jurado del 'Premio a la Igualdad Alicia Salcedo', instituido por el Colegio de Abogados de Oviedo, ha concedido este galardón en su tercera edición y por unanimidad al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba (UCO) Octavio Salazar, en reconocimiento a su prolongado trabajo en perspectiva de género, destacando "su gran implicación y sus interesantes estudios" sobre esta materia.Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha señalado que el jurado del premio, reunido el pasado 22 de febrero, estuvo presidido por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, e integrado por Paz Fernández, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas; y Micaela Domínguez, secretaria de Amnistía Internacional de Asturias.Formaron parte del mismo Almudena Cueto, directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud; e Ignacio Vidau Argüelles, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, quien envió su voto por correo al no poder asistir a la reunión celebrada en la sede del Colegio de Abogados.Octavio Salazar Benítez (Cabra, Córdoba, 1969) es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y especialmente conocido por sus trabajos sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. Es miembro de la Red feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad. Estudió Derecho en la UCO y realizó su tesis sobre 'El candidato en el actual sistema de democracia representativa' (1999). Fue vicedecano de la Facultad de Derecho de 1998 a 2002.En el año 2000 recibió el IV Premio de Investigación de la Cátedra para la Igualdad de la Mujer Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba por un trabajo sobre la constitucionalidad de las cuotas electorales femeninas publicado en 2001.La participación política de la mujer, la representación política, la ciudadanía y la diversidad cultural son ejes habituales de sus investigaciones y publicaciones que compagina con su trabajo como profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, acreditado como catedrático.En 2017 recibió el Premio Hombre Progresista "por su labor docente e investigadora sobre la igualdad de género, nuevas masculinidades, diversidad cultural y derechos Lgtbi, y sus continuas manifestaciones y artículos relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres".Autor de numerosas publicaciones, sus últimas obras son 'Autonomía, género y diversidad: itinerarios feministas para una democracia intercultural' (Tirant lo Blanch, 2017), 'Autorretrato de un macho disidente' (Huso, 2017) y la más reciente 'El hombre que no deberíamos ser' (Planeta, 2018).Tras conocer la noticia del premio, que se entregará en fecha por determinar, Salazar ha dedicado el galardón a todas las personas, "especialmente mujeres, que colaboran en la Red feminista de Derecho Constitucional".El galardonado ha afirmado que la situación actual de la igualdad en España "es ambivalente porque, por un lado, nunca como ahora todos los temas relacionados con igualdad y feminismo ocuparon un lugar tan central en el debate y agenda pública, lo que es sin duda un logro del movimiento feminista, pero a la vez este gran momento de visibilidad provoca un debate público más allá de los especialistas y a la vez una especie de reacción, incluso desde el ámbito político, con discursos reaccionarios y a la defensiva que cuestionan incluso conquistas legales".En su opinión, "esta preocupante reacción del machismo, que cala sobre todo en los más jóvenes, especialmente en chicos que se acogen al modelo de masculinidad más tradicional y que les resulta más sencillo, proviene de la ignorancia y de los prejuicios sobre lo que es el feminismo".FALTA DE RECURSOSEl premiado ha señalado que "tenemos leyes más que suficientes, lo que falla son los recursos para hacer efectivas esas leyes. Y no debemos perder de vista que la realidad no se cambia a golpe de ley o decreto; hay una cultura machista que se cambia desde instancias socializadoras y en el ambiro educativo, donde está todo por hacer y pongo como ejemplo las facultades de Derecho en las que se tratan estos temas ni de forma optativa".En las dos ediciones anteriores el premio Alicia Salcedo recayó en la abogada riojana María José Balda, exdecana del Colegio de Abogados de Huesca y exconsejera del Consejo General de la Abogacía Española, y en Teresa Peramato, actualmente fiscal adscrita a la Unidad Coordinadora de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía General del Estado.En su afán por promover y difundir la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, el Colegio de Abogados de Oviedo creó el 'Premio a la Igualdad Alicia Salcedo', cuyo nombre honra a la primera abogada que se incorporó al Colegio.El galardón, de carácter internacional, tiene como objeto reconocer públicamente la labor de quienes, desde su posición profesional en la rama de las ciencias jurídicas, ya sean personas físicas, jurídicas o entidades, trabajan por hacer factible la igualdad de trato, erradicando la discriminación por razón de sexo.La concesión del premio busca dar la correspondiente difusión y el merecido reconocimiento a ese esfuerzo, materializando así la voluntad del ICA Oviedo de servir de ejemplo para hacer visible la efectiva igualdad en la sociedad actual.--EUROPA PRESS--