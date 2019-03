El CMC, ante la pretensión de una cofradía, avisa que no se puede dar uso religioso a un centro cívico

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), ante la pretensión de la prohermandad de María Santísima de la O de que montar y sacar su paso procesional el próximo Sábado de Pasión desde el Centro Cívico Municipal de Levante, en el barrio cordobés de Fátima, ha aclarado "que no se pueden realizar actividades religiosas en los centros cívicos", como "tampoco se pueden realizar actividades políticas, sindicales, empresariales o comerciales".A este respecto y ante la recogida de firmas iniciada por la prohermandad en apoyo a su demanda de usar el centro cívico, al no poder sacar el paso desde su propia parroquia por ser el palio mayor que las puertas, el CMC ha confirmado este lunes en un comunicado que el reglamento de funcionamiento de los centros cívicos, "vigente desde hace 20 años, aprobado por unanimidad y con todos los informes jurídicos favorables, limita las actividades que se pueden realizar en un centro cívico".Así y ante el anuncio del PP de que preguntará en el próximo Pleno por la negativa del Consistorio, gobernado por PSOE e IU, a permitir el uso religioso del centro cívico, desde el CMC se ha insistido en que, "entre las actividades no permitidas" en los centros cívicos están "las de carácter político, sindical, empresarial, comercial o religioso, por entenderse de forma unánime que se debían desarrollar en los ámbitosque les son propios", y además "esa limitación se mantiene en la propuesta de reforma del reglamento en fase de tramitación".El CMC ha aclarado que "no se limita el uso a ninguna entidad social o ciudadana", del tipo que sea, "sino que lo que se limita es el tipo de actividad a realizar", señalando, en este sentido, que "el gobierno municipal debe velar por el cumplimiento del reglamento, y quien no esté de acuerdo con estas limitaciones debe promover la modificación del mismo y no intentar su vulneración por la vía de los hechos".A juicio del CMC, "toda actividad puede ser legítima, pero debe desarrollarse en los ámbitos que se determinen de forma legal" y, por ello, el CMC considera "ajustado al reglamento vigente que no se permita la organización, preparación y salida de una procesión desde las instalaciones de un centro cívico".De igual modo, en opinión del CMC, "se debe controlar el desarrollo deactividades económicas encubiertas en forma de talleres o cursos, o el desarrollo de actividades políticas o sindicales partidistas, independientemente de quien realice la solicitud, debiendo valorar la actividad efectivamente desarrollada. A este respecto, solo se excluyen las que desarrollan los grupos municipales en el ámbito de su trabajo".Por último, el CMC ha exigido a los grupos municipales "coherencia en el respeto al reglamento mientras que esté vigente, y mientras se promueve, o no, su modificación", animando también a "los técnicos municipales a que velen por su cumplimiento y a que impidan un uso incorrecto de los centros cívicos", mientras que a la ciudadanía le pide que colabore "en el adecuado funcionamiento de los centros, ateniéndose a su reglamento de funcionamiento y denunciando los usos que exceden del mismo".--EUROPA PRESS--