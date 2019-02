El cineasta cordobés Alex Sereno rueda en Córdoba su película 'Siempre es otoño'

Una secuencia de la película de Alex Sereno 'Siempre es otoño'

El cineasta cordobés Alex Sereno ha vuelto a elegir las calles de la ciudad de Córdoba para rodar el que ya es su segundo largometraje, bajo el título de 'Siempre es otoño', y en este caso para narrar la historia de una pareja que se reencuentra tras siete años sin verse y que decide pasar un último día juntos antes de cerrar su historia para siempre.Según la información facilitada a Europa Press por el cineasta cordobés, esta nueva película, rodada de forma independiente y con un equipo reducido, está protagonizada por Isabel Pecci y Gonzalo Cortés, siendo éstos los únicos interpretes que aparecen en el largometraje, convirtiendo la historia, según ha señalado Alex Sereno, "en un autentico 'tour de force' entre los dos actores".Sobre la película, el director de la misma narra que "es realmente independiente y, en este caso, que el equipo sea reducido la beneficia, para así crear un ambiente más intimista", dando lugar historia que, "aparentemente, es muy sencilla".Se trata de una pareja que se reencuentra, "pero engloba muchomás de lo que a primera vista parece", ya que, según ha aclarado Sereno, "a partir de la historia de esta pareja y de las conversaciones que mantienen en la película estamos construyendo un retrato de un tipo de juventud perdida, entre la adolescencia y la edad adulta, en el que muchas personas se van a ver reflejadas".El rodaje finalizará en el presente mes de febrero, que es, según ha resaltado el cineasta cordobés, "cuando empezará la parte más complicada del negocio audiovisual, la de encontrar distribución para la película", lo que será más difícil en esta ocasión "debido al tipo de historia que estamos contando, que no está destinada a grandes masas, pero aun así confiamos en encontrar una forma de distribución independiente".A juicio de Alex Sereno, es preciso "romper tabúes en cuanto a solo hacer películas que engloben al mayor público posible, pues cada película tiene su tipo de público, aunque, por supuesto cuanta más gente se interese por tu película, mejor", ha concluido el director.La película, rodada en blanco y negro, pretende ser un homenaje al cine 'Mumblecore', un subgénero de cine independiente surgido en Sundance a principios de siglo y entre los que destacan directores como Mark y Jay Duplass ('The Puffy Chair') o Noah Baumbach ('Frances Ha'), y que se caracteriza por presentar personajes jóvenes, sin metas ni ideas claras e incapaces de mostrar sus emociones, y oscilando generalmente entre el drama y la comedia.La trayectoria profesional de Alex Sereno se inició en 2013, y desde entonces han sido varios los cortometrajes que ha rodado, además del largometraje 'Mcguffin 3: Salto de Tiburón', así como la webserie 'Fucking Amanda. You Ruined my life', finalizada el año pasado tras dos temporadas y donde también trabajó con los protagonistas de esta nueva película.--EUROPA PRESS--