Prisión De Córdoba

La dirección del Centro Penitenciario de Alcolea, en la capital cordobesa, ha aclarado este martes que "en los últimos dos meses ha habido cinco casos de sarna", pero "nunca han sido en el mismo módulo, ni nunca ha habido dos casos a la vez", en respuesta a las advertencias del sindicato Acaip.En este sentido, fuentes de la dirección de la prisión han manifestado a Europa Press que "no hay decretadas medidas especiales" tras los dos últimos casos de presos enfermos, de los que "uno está curado y el otro se mantiene en tratamiento", si bien "no ha sido necesario que salieran de la cárcel, sino que están en los módulos hospitalarios de la prisión", han explicado.Además, han apuntado que "a los compañeros afectados se le han hecho pruebas y ninguno ha dado positivo", con lo cual "no se ha decretado ningún tipo de alerta sanitaria" en los últimos meses, "que se declararía en el momento en el que hubiera más de dos casos simultáneos o fueran en el mismo módulo", según han indicado.--EUROPA PRESS--