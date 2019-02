El Centro Flamenco Fosforito estrena biblioteca con unos 500 fondos donados por el cantaor

Isabel Ambrosio y Antonio Fernández Díaz 'Fosforito'

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), y el cantaor Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' han inaugurado este miércoles la biblioteca del Centro Flamenco Fosforito, en la Plaza del Potro, que recoge unos 500 fondos donados por el artista pontanés y que se inscribe en la red especializada de la Junta de Andalucía a tal efecto.En su intervención, el artista ha manifestado, parafraseando a Séneca, que "se equivoca el que deja de aprender por creer que es tarde", de ahí que haya agradecido esta inauguración "en un edificio tan emblemático del siglo XIV", a lo que ha agregado que "en los libros está parte de mi corazón", de modo que ha valorado que esté a disposición de todo "aquel que tenga interés y deseo de saber".Igualmente, el cantaor ha citado a Antonio Machado para destacar su testimonio: "No canto para que me escuchen, ni para lucir mi voz; canto para que no se junte la pena con el dolor".Por su parte, la primera edil ha elogiado que dicho centro crezca porque "cada vez tiene que ver más" con lo que 'Fosforito' ha dedicado su vida y ha estado cerca de él "durante tantos años de trayectoria". Por tanto, "es un honor tener el cariño, parte del legado y el reconocimiento" del cantaor pontanés, ha subrayado Ambrosio.Además, ha recordado el momento en el que el poeta Federico García Lorca inauguró su biblioteca en su localidad natal de Fuente Vaqueros (Granada) y dijo que "una biblioteca no es solo una reunión de libros agrupados y seleccionados; es también una voz contra la ignorancia y una luz contra la perenne oscuridad", de manera que "eso es lo que se puede decir esta mañana", ha apostillado la alcaldesa.En este sentido, la regidora, quien ha agradecido "la generosidad" de 'Fosforito' al donar fondos, ha asegurado que este espacio "a partir de hoy se convierte en un referente indiscutible para quienes aman el mundo del flamenco y están dispuestos a investigarlo para hacerlo mucho más grande".Cabe destacar que se ha contado en la labor de poner en valor los fondos con el asesoramiento de Alicia González, catedrática de Flamencología, y alumnos en prácticas de esta especialidad, teniendo en cuenta que ya se contaba con un pequeño fondo bibliográfico.--EUROPA PRESS--