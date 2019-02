El Centro Andaluz de las Letras presenta el poemario inédito 'Claroscuro' de Pablo García Baena

Cartel de la presentación de 'Claroscuro' de Pablo García Baena

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL), organiza el lunes en Córdoba, a las 19,30 horas, la presentación del libro inédito de poemas 'Claroscuro' (Pre-textos) del poeta Pablo García Baena, dentro del ciclo literario 'Letras Capitales'.Así lo ha indicado la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en una nota en la que ha señalado que la cita literaria, que estará presentada por Rafael Inglada y José Infante, será en el salón de actos de la Delegación de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico (C/ Capitulares, 2)."Con gran temor, rubor y cuidado escribo estas palabras que deben preceder a los últimos poemas que Pablo García Baena escribió en la última etapa de su vida. Última etapa que debemos considerar desde la aparición de su libro 'Los Campos Elíseos' hasta el momento de su fallecimiento, el 14 de enero de 2018", escribe José Infante en el prólogo de 'Claroscuro'."Temor --continúa Infante-- porque ante todo debe quedar claro que estamos ante un libro inacabado, ya que en vida su autor no lo dio por finalizado. Rubor porque parece una decisión arriesgada darlos a la luz, ya que desconocemos si él lo hubiera hecho".Infante concluye afirmando que "es cierto que tampoco dejó escrito, ni expresó oralmente, nada que no fuera la voluntad de publicarlos en el momento que él lo creyera oportuno y lo diera por concluido. La muerte no le dejó esa última decisión; pero hay una razón, y muy poderosa, para que este conjunto de poemas puedan estar al alcance de los lectores y de los estudiosos de la poesía española contemporánea, no en vano se trata de la obra postrera de uno de los poetas fundamentales del siglo XX".Pablo García Baena nació y falleció en Córdoba (29 de junio de 1923-14 de enero de 2018). Las primeras letras las aprende en la escuela pública López Diéguez, donde actualmente una inscripción cerámica conmemora tal hecho. De allí pasa al Colegio Francés, Maristas, Real Colegio de la Asunción, Instituto y Escuela de Artes.Pasa la adolescencia y juventud en su ciudad natal. Inicia sus colaboraciones en los diarios locales y en 1947, junto con los poetas Ricardo Molina, Juan Bernier, Julio Aumente y Mario López y los pintores Miguel del Moral y Ginés Liébana, forma el grupo 'Cántico', editando la revista del mismo nombre, que hoy constituye uno de los episodios claves para estudiar y conocer la evolución de la poesía española contemporánea.Dentro de la que llamó Gerardo Diego Constelación de 'Cántico', la poesía de Pablo García Baena destaca por su lujosa brillantez y por su maestría en el manejo del verso y la palabra, que al decir de Guillermo Carnero lo ponen a la altura de los más grandes poetas del siglo XX.García Baena y 'Cántico' son el más claro vehículo de transmisión a las actuales generaciones poéticas de la lección estética de la generación del 27. Según Fernando Ortiz, "García Baena aúna sensualidad y profundidad en un lenguaje de complicada y precisa perfección técnica que, en parte, viene de los grandes maestros del Siglo de Oro, señaladamente Góngora".Su obra breve e intensamente rigurosa está contenida en varios títulos como 'Antiguo Muchacho', 'Junio', 'Antes que el tiempo acabe' o 'Los Campos Elíseos'. Su poesía está recogida en múltiples antologías, siendo la última la realizada en 2016 por el poeta José Infante con el título Antología (1943-2016).ADAPTACIÓN ESCÉNICAEn distintas ocasiones (escuelas de declamación de Córdoba y Málaga) fueron escenificados sus poemas y en 1942 hizo una adaptación escénica de la poesía sanjuanista que se estrena en Córdoba en el centenario de Juan de Yepes. Viajes a Portugal, Francia, Italia, Grecia, Yugoslavia, Turquía, Egipto, Marruecos, todo el clásico mundo mediterráneo que a veces se alarga hasta Florida y Nueva York. Vivió en Málaga y en Córdoba.El cordobés fue colaborador de distintos diarios nacionales, sus lecturas y conferencias fueron frecuentes en los centros culturales españoles. En 1984 su ciudad natal le nombró Hijo Predilecto y le otorgó la Medalla de Oro de Córdoba, dándole su nombre a un grupo escolar y a una calle. Ese mismo año obtiene el Premio Príncipe de Asturias de las Letras "por su perseverancia en el cultivo de una actitud estética independiente y por su influencia en las nuevas corrientes de la poesía española".Desde 1988 es Hijo Predilecto de Andalucía y Premio de las Letras Andaluzas en 1991. En 2008 obtuvo el XVII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en 2012 el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y en 2015 el Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija.Además, García Baena depositó en 2015 en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado que permanecerá guardado hasta el 12 de mayo de 2065. Fue una de las personalidades que dejó un objeto personal en la antigua cámara acorazada de la sede central del Instituto. Fue también Doctor Honoris Causa por las universidades de Salamanca y Córdoba desde 2017.--EUROPA PRESS--