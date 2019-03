Presentación del Carnaval en la Calle

El Carnaval en la Calle de Córdoba arranca este sábado, día 2 de marzo, con el pregón que pronunciará, a las 19,30 horas en el Gran Teatro, el laureado autor Miguel Amate, que dedicará su papel a la causa solidaria de recabar fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Su intervención, según ha avanzado Amate, repasará la historia más reciente del carnaval y contará con figuras cordobesas del arte dramático y las agrupaciones carnavalescas.Con ello se iniciará el sábado el Carnaval en la Calle de 2019, cuyo programa para todos los públicos se prolongará durante dos fines de semana y concluirá el 10 de marzo --Domingo de Piñata--, fecha del Gran Desfile de Carnaval y la quema del dios Momo, que acoge tradicionalmente la Plaza de la Corredera, y donde también, por primera vez este año, ha dado comienzo la celebración carnavalesca, al estrenarse como escenario para la elección de la Sultana y el Sultán del Carnaval y de la Salmorejá.Así lo han destacado en rueda de prensa el miércoles la delegada de Promoción de la Ciudad, Carmen González (PSOE); la delegada de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación, Aurora Barbero; el presidente de la Asociación Carnavalesca Cordobesa, Alfonso González; y el pregonero del Carnaval de 2019, Miguel Amate, quien ha agradecido el nombramiento y ha valorado que, tras recuperarse físicamente, sí que puede ser pregonero en esta ocasión, "porque no podía postergarse más" la oportunidad de aceptar la que ha sido una invitación reiterada por el mundo del carnaval a su autor más premiado.Después del pregón tendrá lugar en la Plaza de las Tendillas, a las 21,00 horas, la entrega de premios del XXXVII Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba, cuya final será el viernes 1 de marzo, a partir de las 21,00 horas, en el Gran Teatro. Tras los premios, se celebrará la Fiesta Joven del Carnaval.El Carnaval en la Calle, con actuaciones y pasacalles, celebra su primer fin de semana, los días 2 y 3 de marzo, en el centro y el casco histórico --eje Gran Capitán-Tendillas-Mezquita-- y desde la Calahorra hasta la Puerta del Puente. El segundo, los días 8 y 9 de marzo, desde las 21,00 horas, se desarrolla en los barrios tradicionales del carnaval cordobés, en el entorno de las Plazas de San Agustín, San Juan de Letrán y calle Montero --agrupaciones en escenarios y a pie calle--.Una cita entrañable es la Fiesta Infantil de Carnaval, que tendrá lugar el domingo 3 de marzo, a partir de las 12,00 horas, en el Bulevar del Gran Capitán. Este atractivo domingo carnavalesco se completa con el Pasacalles del Puente, que a partir también de las 12,00 horas, recorre la zona del Puente Romano y la Mezquita, y ha consolidado su interés turístico y de promoción del Carnaval de Córdoba entre cientos de visitantes.LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTILSobre el pregón, que será 100 por cien solidario con la lucha contra el cáncer infantil, al destinarse la recaudación de las localidades a esta causa, así como la fila cero, Miguel Amate ha indicado que no se saldrá del formato habitual del género y que cuenta con la dramatización realizada por el actor cordobés y director de escena Juan Carlos Villanueva y la colaboración del pintor Pepe Amate, que ejecutará durante el pregón un cuadro adquirido a beneficio de la investigación en oncología pediátrica a través de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).Amate ha dicho que hará "un repaso" de su vida carnavalera y terminará con "un pequeño discurso alentando a la gente a que salga a la calle y disfrute del Carnaval, que es una fiesta que es de todos, y que no esperen a disfrazarse que llegue en noviembre Halloween".Además, ha desvelado que "tenía previsto cantar un pasodoble al final", pero lo va a recitar por la afonía. Lo escribió hace algunos años, con música de José Manuel Aranda y estaba inédito, pero viene "muy a cuento" con todo lo que hablará en el pregón, ha asegurado.Hay que recordar que en los actos del Carnaval participarán la Sultana y el Sultán de 2019, Cristina García y Moisés Carrasco, a quienes acompañan Carmen López y José María Pérez como Sultanes de la Elegancia, y Raquel García y Alejandro Aguilar con el título de Sultanes de la Simpatía.CARNAVAL EN LOS BARRIOSEl Carnaval también se celebra en los barrios y barriadas de Córdoba, con actos y celebraciones organizadas por los centros cívicos municipales y los consejos de distrito y periferias, del 4 al 7 de marzo.El broche final lo podrán el domingo 10 de marzo, a partir de las 12,00 horas, cuando dará comienzo la Cabalgata de Carnaval, desde el Paseo de la Victoria a la Plaza de la Corredera, lugar donde aproximadamente a las 14,00 horas será la quema del dios Momo. Más información del programa en la web 'http://carnavaldecordoba.com/programacion/'.--EUROPA PRESS--