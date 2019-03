Córdoba.- El C3A presentará en abril a Philip Jeck en concierto

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, presentará el próximo viernes 5 de abril, a las 20,30 horas y en la Caja Negra, a Philip Jeck en concierto, con entrada libre hasta completar aforo.Según ha indicado el C3A en una nota, Jeck estudió artes plásticas en el Dartington College of Arts en la década de 1970 y lleva desde principios de los 80 creando sonido con tocadiscos. Ha trabajado con numerosas compañías de danza y de teatro y ha tocado con músicos y compositores como Jah Wobble, Steve Lacy, Gavin Bryars, Jaki Liebezeit, David Sylvian, Sidsel Endresen y Bernhard Lang.Ha publicado once álbumes en solitario, el último de ellos, 'Cardinal', es un vinilo doble lanzado por Touch. 'Suite', otra creación editada exclusivamente en vinilo, ganó una distinción en The Prix Ars Electronica. Es autor también de 'Spool', una edición en casete grabada para The Tapeworm en la que solo toca el bajo. Su CD 'Sand' (2008) ocupó el segundo puesto entre los cincuenta mejores discos del año seleccionados por 'The Wire'.Su obra más larga creada con Lol Sargent, 'Vinyl Requiem', se concibió para 180 tocadiscos, nueve proyectores de diapositivas y dos proyectores de cine de 16 milímetros. Fue galardonada con un premio de performance de 'Time Out'. Además, 'Vinyl Coda I-III', un encargo de la radio bávara realizado en 1999, obtuvo el Karl Sczuka Foderpreis en la categoría de arte para la radio.Philip Jeck trabaja también como artista plástico y suele incorporar el sonido en sus obras. Algunas de sus instalaciones se han podido ver en The Bluecoat de Liverpool, en la Hayward Gallery de Londres, en el museo The Hamburger Bahnhof de Berlín, en ZKM de Karlsruhe y en las bienales de Shanghai y Liverpool.El artista ganó el premio de la Paul Hamlyn Foundation para compositores de 2009. La ceremonia de entrega se celebró en The Royal Institute of British Architects de Londres el 9 de noviembre de 2009.Ha participado en la gira de una producción de Opera North tocando en directo el acompañamiento para la película muda Pandora's Box (una partitura de Hildur Gudnadottir y Johann Johannson). También ha vuelto a colaborar con Gavin Bryars en 'Pneuma', una obra compuesta para un ballet coreografiado por Carolyn Carlson para la Ópera de Burdeos y, recientemente, ha creado e interpretado el sonido de 'The Ballad of Ray & Julie' en el Everyman Theatre de Liverpool.--EUROPA PRESS--