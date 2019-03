El Ayuntamiento retirará de las calles el mobiliario de negocios que incumplan la ordenanza de ocupación de vía

El Ayuntamiento retirará el mobiliario de negocios que incumplan orden

El presidente de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, Pedro García (IU), ha informado este viernes de que el personal de la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco) comenzará a retirar de las calles en unas dos semanas el mobiliario de negocios que incumplan la ordenanza de ocupación de vía pública, a la hora de mantener dicho material fuera del horario de apertura, todo ello después de que la próxima semana se informará a todos los establecimientos.En una rueda de prensa, junto al presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, el también primer teniente de alcalde ha detallado que se va a dar "el impulso" a la retirada de dicho mobiliario, en este caso "fundamentalmente derivado de la hostelería", aunque también de comercios y otros negocios, a los que la ordenanza "les obliga a recoger dentro del local".Así, ha recordado que "hubo una primera actuación" hace tiempo, si bien ha advertido de que "en bastantes sitios de la ciudad no se cumple con la ordenanza" y hay "reincidencia de incumplimiento", de manera que se va a iniciar en los siete espacios de la capital ya ordenados a través de la ordenanza de veladores --Corredera, Avenida de Barcelona, San Hipólito, Flor de Olivo, Gran Capitán, La Plata y Tendillas--, aunque "se va a ampliar a toda la ciudad", ha asegurado, para agregar que estas situaciones "se dan en toda la ciudad, pero lo que más preocupa es el casco histórico".La retirada se realizará con el personal de Sadeco, mediante decreto, de forma que "si encuentra el material en la vía pública, lo retirará, al tener consideración en la ordenanza como abandono de mobiliario fuera del horario de funcionamiento del establecimiento", calificado como "residuo general o residuos comerciales". "La obligación es el cumplimiento de la ordenanza y se sanciona a quien incumple", ha subrayado García.Por su parte, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano ha señalado que ésta es "una medida positiva y que era necesaria poner en marcha, porque es una ocupación de la vía pública, incluso cuando no es necesario", dado que "se ocupa la vía de manera permanente, cuando tienen que tener el material guardado", al tiempo que ha aclarado que los negocios son "distintos, no solo hosteleros", entre otros aspectos indicados con el fin de "ordenar".Además, espera retomar las conversaciones con la Junta de Andalucía para analizar "el uso de la vía pública y medidas medioambientales", a la vez que ha lamentado que "nadie quiera asumir" las conclusiones de la comisión del casco histórico y "no hay mucho interés en sentarse a dialogar sobre ello", algo que considera "una falta de respeto".También, Juan Andrés de Gracia confía en "recuperar el diálogo en una mesa estable sobre vía pública, no solo de veladores, en la que no esté solo la Gerencia de Urbanismo, sino también otras áreas municipales con competencias" a tal efecto, en la que se aborden los puestos de caracoles y las barras en las Cruces de Mayo, entre otros temas.--EUROPA PRESS--