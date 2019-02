Proyecto de salas de velatorio de Cecosam en el cementerio de San Rafa

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha informado este viernes de que el Consistorio no va a recurrir la suspensión cautelar de la licencia para la construcción del proyecto de salas de velatorio y dependencias de Cecosam en el Cementerio de San Rafael, que "entra dentro de la normalidad y es lo que suele hacer la justicia cuando hay un recurso contra una licencia urbanística".Así lo ha expuesto en una rueda de prensa la primera edil, quien ha agregado que "para mayor afirmación, no se entra en el fondo de la cuestión, sino que se limita a suspender de manera cautelar la licencia y lo hace para no provocar efectos negativos que con el inicio del proyecto sería mucho mas complicado volver a atrás".En este sentido, la regidora ha aclarado que "es totalmente inexacto que el juzgado haya echado para atrás la licencia de obras", dado que "lo que hace es una suspensión cautelar para evitar males mayores", ha precisado.Al respecto, ha adelantado que "desde el gobierno municipal se va a mantener el criterio de la asesoría jurídica, que es no recurrir la suspensión cautelar", y sí solicita que "en los plazos en los que se suelen mover las respuestas en el ámbito de la justicia en cuanto se pueda tener la certeza, dar continuidad a un proyecto que mejora el servicio que se presta desde el ámbito municipal a las personas que tienen que hacer uso de las salas de velatorio o del cementerio".En cuanto al proyecto del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), valora que se pueda establecer convenio con la Diputación y Tragsa para "articular un instrumento nuevo que permita ante situaciones excepcionales soluciones excepcionales, como es hacer uso de la empresa Tragsa para garantizar que una vez que se reinicie la obra poder continuar y finalizar sin obstáculo".Según ha señalado, "ahora se recibe el proyecto de lo que queda de ejecución de la obra, que se asignó a los arquitectos que originaron el proyecto en su día", al tiempo que "se está en conversaciones con Tragsa para plantear ya el proyecto de ejecución que permita abordar la obra lo antes posible y en paralelo tenerlo garantizado con el convenio de colaboración a tres partes, entre Tragsa, la Diputación y el Ayuntamiento", ha resaltado Ambrosio.--EUROPA PRESS--