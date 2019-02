Imagen de taxis en Córdoba

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha informado este viernes de que el Ayuntamiento mantendrá "una posición muy similar a la que han adoptado otros ayuntamientos como Sevilla" en relación a la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), como es pedir a la Junta de Andalucía que tal servicio esté sujeto a una precontratación previa de entre 30 y 60 minutos y que sea obligatorio su regreso a la base tras cada uno de los portes.En una rueda de prensa, la primera edil ha subrayado que la posición "pasa por exigir el cumplimiento riguroso de la ley", aludiendo en este sentido a la normativa para los criterios de uso de VTC, en este caso con "un periodo previo de precontratación, que es el que se va a plantear".Al respecto, ha remarcado que el Consistorio "no va a abordar ninguna reforma en el ámbito de competencias que corresponden", para lo cual se ha remitido a la reunión que celebren la Junta de Andalucía y el sector del taxi "para ultimar las posturas que se van a plantear en el territorio andaluz"."No vamos a salirnos del marco que regula en este momento la convivencia entre el sector del taxi y las VTC", ha abundado Ambrosio, quien ha comentado que en el caso de la ciudad "el Ayuntamiento va a estar en la línea en la que están otros ayuntamientos andaluces" y estará "muy pendiente" del encuentro entre la Junta y el sector del taxi.Así, ha aseverado que en Córdoba "no se va a hacer nada distinto a lo que hagan otras capitales de provincia", aunque "si en el marco de la negociación con el Gobierno andaluz se establece otra propuesta se escuchará y atenderá", pero "no se va a definir por adelantado", porque cree que "en el ámbito de competencias que corresponden a los ayuntamientos debemos ser especialmente cuidadosos con este asunto", ha manifestado.En este punto, Ambrosio ha recordado que "ya se han visto las diferencias entre los procesos de negociación en unos territorios y otros", si bien considera que "el asunto en la comunidad autónoma está encajado y no debemos salirnos del marco de colaboración y coordinación entre las ciudades".--EUROPA PRESS--