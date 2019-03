La cuarta teniente de alcalde delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas (IU), ha aclarado este jueves que su Delegación va a "velar por el cumplimiento del reglamento de usos de los centros cívicos, entendiendo que eso es lo que protege el interés general", ante la petición de uso por parte de la Parroquia de la Aurora.En una nota, la concejal ha manifestado que "no hay que olvidar que dicho reglamento ha sido valorado en un proceso de elaboración por todo el movimiento vecinal y que contó, para su aprobación, con el apoyo de todos lo partidos políticos, incluidos el PP".En lo relacionado a la citada petición de uso de la parroquia, con la que han mantenido este miércoles una reunión "cordial", desde la Delegación se insiste que no tienen "ninguna duda del carácter religioso del evento que se ha solicitado, puesto que lo solicita un sujeto religioso, ni tampoco de que el uso que se demanda es para un evento religioso como es una salida procesional". "Ambas cosas, por tanto, van en contra del reglamento de usos de los centros cívicos", ha apostillado Doblas.En cuanto a las opiniones del Consejo del Movimiento Ciudadano sobre el uso de los centros cívicos, a su juicio, "no hacen sino corroborar la posición que ya había adoptado la Delegación de Participación Ciudadana", por lo que "no creemos que suponga la asunción de una responsabilidad que nos les corresponde, sino una valoración de lo realizado por la Delegación", ha expresado.--EUROPA PRESS--