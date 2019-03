El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo cubrirá el incremento de salarios en los planes de empleo de la Junta

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) va a poner en marcha, en los próximos días, el primer bloque de contrataciones laborales con cargo a los planes de empleo de la Junta de Andalucía, siendo el gobierno municipal el que cubra con recursos propios el incremento de los salarios, originado por la subida del salario mínimo interprofesional que entró en vigor el pasado 1 de enero, y cuyo importe no estaba previsto en la subvención concedida a los ayuntamientos.Así lo ha indicado el Consistorio peñarriblense en una nota en la que ha detallado que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía "había planteado dos opciones" a los ayuntamientos para solventar este problema: "que se renunciara a parte de las contrataciones para usar ese ahorro en cubrir el incremento de salario" o que "el Ayuntamiento lo cubriera con recursos propios".El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo entiende que, al tratarse de un programa de la Junta de Andalucía, "le corresponde a ella aportar más fondos, como además se decidió por unanimidad en el último Pleno municipal". Sin embargo, "viendo la falta de interés por parte del Gobierno andaluz en dar solución a este problema", que "perjudica a decenas de desempleados que están esperando la puesta en marcha de estos planes para poder beneficiarse de las contrataciones", el Consistorio local "ha decidido poner el dinero para no renunciar a ningún contrato y no retrasar más el inicio de este programa".Para el caso de Peñarroya-Pueblonuevo, la resolución definitiva, publicada por la Junta de Andalucía el pasado mes de diciembre, contemplaba un incentivo económico de 852.600 euros, que servirían para generar 101 contrataciones entre los perfiles laborales elegidos por el Consistorio peñarriblense. Se estima en unos 96.512 euros la cantidad suplementaria que el Ayuntamiento invertirá en esta edición de los planes de empleo.Para el alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito (PSOE), "los desempleados no pueden seguir esperando a que el Gobierno de la Junta de Andalucía dé solución a este problema". Es por ello que desde el Ayuntamiento "vamos a complementar los salarios para alcanzar el salario mínimo y que puedan tener un sueldo digno, y, sobre todo, nos va a permitir ayudar a decenas de personas que están esperando tener un contrato de trabajo, sin renunciar a ninguno de ellos", ha apostillado.--EUROPA PRESS--