El Ayuntamiento de Cabra afirma que la Cámara de Cuentas no ve responsabilidad contable en sus cuentas de 2016

El Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), gobernado por el PP desde 2011, ha asegurado este miércoles que la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su informe sobre la fiscalización de determinados aspectos de la actividad económico-financiera del Consistorio egabrense referida al ejercicio 2016, "no refleja ningún indicio de responsabilidad contable" en las cuentas municipales, que, según ha subrayado el Ayuntamiento, "son conformes al marco normativo".En este sentido y en un comunicado, el Consistorio egabrense ha expresado su "satisfacción con los resultados recogidos en el informe de fiscalización de la actividad económico-financiera de la Cuenta General del ejercicio 2016 llevado a cabo por la Cámara de Cuentas de Andalucía y en la que no se refleja ningún indicio de responsabilidad contable en su fiscalización", aunque, "no obstante, el equipo de gobierno tendrá en cuenta todas las incidencias y recomendaciones reflejadas en el informe para la mejora de la gestión económica".Con respecto a la auditoría financiera en concreto, desde el Ayuntamiento se ha señalado que "el informe señala textualmente que la liquidación presupuestaria correspondiente a los capítulos 1 (gastos de personal), 2 (gastos en bienes corrientes y servicios), 3 (gastos financieros), 6 (gastos en inversiones reales) y 9 (endeudamiento), así como el remanente de tesorería, correspondientes al ejercicio 2016, se han preparado en todos los aspectos significativos de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo".En la misma línea se ha expresado la Cámara de Cuentas, según ha resaltado el Ayuntamiento, "sobre la fiscalización de la legalidad llevada a cabo en las cuentas de 2016 del Consistorio", al señalar que "la liquidación del presupuesto en lo que respecta a los capítulos 1, 2, 3, 6 y 9, el remanente de tesorería y la contratación administrativa resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos".Del informe también se desprende, según ha indicado el Ayuntamiento, "el gran esfuerzo que ha realizado durante estos años la Corporación municipal por sanear las cuentas públicas, señalándose en el capítulo del informe dedicado al análisis del endeudamiento financiero que, comparativamente con los 53 ayuntamientos andaluces que conforman el tramo poblacional de 20.000 a50.000 habitantes, Cabra se sitúa en el puesto séptimo de entre los que poseen un menor volumen de deuda viva".Además, también se destaca "que en el año 2014 el gobierno municipal refinanciara la deuda contraída por el Ayuntamiento para la financiación del Plan de Pagos a Proveedores, que supuso una reducción de los costes financieros con un ahorro previsto de 140.362,30 euros".En cuento a la estabilidad presupuestaria y al cumplimiento de la regla del gasto, la Cámara de Cuentas, según ha precisado el Consistorio, "refleja que el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y la Fundación Cultural Valera liquidan su presupuesto consolidado ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria.Es decir, lo hicieron "no superando en el gasto computable en la liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2016 el límite máximo de gasto no financiero", con lo que, "de acuerdo con la normativa aplicable, el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y la Fundación Cultural Valera cumplen de manera consolidada con la regla de gasto".También ha subrayado el Consistorio que, "si bien el informe refleja que el remanente de tesorería, cifrado en 2016 en 2.165.518,97 euros, podría verse minorado, la Cámara de Cuentas agrega que ello es debido a que el Ayuntamiento ha reconocido unos derechos pendientes de pago por el Teatro 'El Jardinito' que corresponden a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Córdoba".PERSONALPor último, con respecto a la fiscalización en materia de personal, el Ayuntamiento ha explicado que "del informe se desprenden aspectos significativos que ponen en evidencia las consecuencias de la mala gestión heredada por una política de personal clientelar durante más de 30 años a la que puso fin este equipo de gobierno".A este respecto, el gobierno local ha afirmado que ha venido "garantizando los derechos de los trabajadores, sin que desde junio de 2011, fecha en la que entró a gobernar el actual gobierno municipal, se haya saltado el procedimiento legalmente establecido de acceso a la función pública, bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".--EUROPA PRESS--