El Ayuntamiento culminará la recuperación del Centro de Visitantes al licitar la cafetería y tienda

El Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba

El primer teniente de alcalde delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García (IU), ha informado de que su delegación inicia la licitación de la cafetería y la tienda del Centro de Recepción de Visitantes (CRV), con un canon por valor de 43.322 euros al año, tras aprobarse este viernes en la Junta de Gobierno Local.Según ha señalado García en una nota, "una vez finalice la licitación y se adjudique la gestión de ambos servicios habrá concluido el proceso de recuperación de un espacio único, por el lugar en el que se encuentra, 100% público, que ofrece un servicio de calidad al visitante y que sirve, tal y como se ha demostrado en estos dos últimos años, para que en él se desarrollen multitud de actividades sociales, culturales y turísticas"."En su día apostamos por esta infraestructura, que el PP no quiso durante su mandato, y hoy, gracias también a las mejoras que estamos implantando en él, su actividad diaria y sus números, en cuanto a visitas y atenciones, nos están dando la razón", ha elogiado. En el año 2018, por el CRV pasaron unas 600.000 personas y en él se celebraron más de 170 actividades.Sobre las características de la licitación, el primer teniente de alcalde ha informado de que "el plazo de vigencia es de cinco años, que el servicio comenzará a prestarse en un plazo máximo de 45 días después de la firma del contrato, que los productos alimentarios deben ser al menos un 50% de la provincia".Asimismo, ha detallado que "habrá un espacio gastronómico con productos de calidad certificada, debe haber una zona para vinos de la provincia, se deben comercializar productos de comercio justo y, entre otras cláusulas, se establece que no se pueden colocar veladores fuera de dicha infraestructura".Estas condiciones, ha continuado el delegado, "ponen de manifiesto que queremos que este espacio siga cumpliendo el objetivo para el cual se planteó, que no es otro que un punto en el que atender e informar al visitante, y que apostamos por la provincia y por la puesta en valor de sus productos".OTROS ACUERDOSPor otra parte, en dicha Junta de Gobierno Local se ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la terminación del Centro Cívico de Cerro Muriano, redactado por la empresa adjudicataria, para iniciar la actuación, de modo que "se verá totalmente equipado en este mandato", según han detallado en una rueda de prensa los tenientes de alcalde Alba Doblas (IU) y Emilio Aumente (PSOE).También, se ha adjudicado el contrato del servicio de distribución de publicidad para la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, con un montante de 36.300 euros, con un periodo de dos años, prorrogable por otros dos, al tiempo que ha salido adelante el Programa Marco Dinamo Ocio y Cultura Joven, de la Delegación de Juventud para el año 2019, con 86.207 euros.Además, se ha acordado la realización del XXII Festival de Música Contemporánea. Córdoba 2019, entre el día 27 de marzo y el día 6 de abril, con 25.000 euros, y la aprobación del programa 'Conversaciones en La Central' de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba para 2019, con 21.500 euros.Igualmente, ha salido adelante la ampliación de la cuantía de la convocatoria del programa de ayudas económico familiares para este año, por la inclusión de remanentes incorporados de la Junta de Andalucía de 2018, con unos 371.500 euros, "una aportación que llegaba siempre a final de año", de manera que ahora "se garantiza que el dinero llega a las familias", ha valorado la edil.En cuanto a los presupuestos municipales para este año, la también delegada de Hacienda ha comentado que están pendientes las aprobaciones de cuentas de algunos organismos autónomos, "una cuestión meramente de trámite", y "hay que esperar los informes correspondientes y las aclaraciones", por lo que espera que en el próxima semana se lleve a la Junta de Gobierno Local.--EUROPA PRESS--