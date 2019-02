El Ayuntamiento compensará a los vecinos en el mantenimiento de zonas privadas de uso público

Pedro García, Emilio García y Antonio Toledano con vecinos

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Pedro García (IU), ha informado este martes de que espera que se pueda intervenir desde este año con "acuerdos puntuales" para compensar a los vecinos en el mantenimiento de las zonas privadas de uso público, destacando entre ellas algunas zonas del barrio de Santuario o Figueroa.En declaraciones a los periodistas, acompañado por el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, Antonio Toledano; el gerente del organismo autónomo, Emilio García, y el presidente de la Asociación de Vecinos Santuario, Rafael Carmona, entre otros vecinos, el también primer teniente de alcalde ha detallado que esta situación se da "en muchos barrios de la ciudad", de forma que se va a realizar una gestión "a corto y medio plazo" con la firma de un convenio.Según ha explicado, en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "hay una situación especial, poco común", relativa a estas zonas que afectan a los vecinos, que "desde hace demasiado tiempo son los que gestionan estos espacios y pagan su mantenimiento", después de que "durante algunos años hubo un convenio entre el Ayuntamiento y los vecinos", pero "por cuestiones administrativas" se comunicó que "no era posible seguir adelante" con los mismos.No obstante, ha resaltado que a raíz de la comisión de trabajo creada a tal efecto se ha analizado que, "según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se puede hacer un convenio urbanístico que permita volver a conveniar, en función de los espacios públicos que haya en cada barrio", algo que confía en que "se pongan las bases" en próximos meses para un convenio que "sirva como piloto para el resto", empezando por Santuario.Mientras, Toledano espera que "el convenio marco dé solución a 40 o 50 años en los que muchas zonas de la ciudad han estado en el limbo y no se sabe a quién pertenecen", al tiempo que ha recordado el manifiesto elaborado hace tres años en el que se pedía una planificación con tres soluciones, entre ellas que pasaran a ser espacios privados, al dominio público o realizar un convenio marco y acuerdos en función de cada zona. Asimismo, Carmona ha pedido que se concrete el acuerdo antes de las elecciones municipales.Por su parte, el gerente de Urbanismo ha detallado que al haber "un problema de interpretación y no ser zona pública, el Ayuntamiento no puede invertir y eso ha colapsado el tema", si bien ahora se usará "la figura del convenio urbanístico de gestión, según la ley".--EUROPA PRESS--