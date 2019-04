El Ayuntamiento aprueba de manera inicial el nuevo reglamento de usos de centros cívicos y otros equipamientos

Córdoba.- El gobierno local dice que revisará "si hay fallo" en el pla

Los grupos de PSOE, IU y Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba han aprobado este lunes en Pleno Extraordinario, con la abstención de PP, Cs y UCOR, el dictamen de la comisión permanente de Presidencia y Gobierno Interior para la aprobación inicial del nuevo reglamento de funcionamiento de los centros cívicos y otros equipamientos para la Participación Ciudadana, para "adaptarlo al reglamento de juntas municipales de distrito".En declaraciones a los periodistas, la delegada de Participación Ciudadana, Alba Doblas (IU), ha destacado que la elaboración de dicho reglamento ha tenido "un proceso participativo, amplio y exhaustivo", que "comenzó desde el inicio del mandato", precisando que "en 2016 la Federación de Asociaciones de Vecinos mandó un documento sobre el uso de los centros cívicos" y en 2017 las Jornadas de Participación Ciudadana se dedicaron a esta materia.Al respecto, la edil ha aseverado que "incluye importantes novedades y mejoras en el funcionamiento de los centros cívicos", de manera que "se trataba de definir lo básico con lo que deberían contar estos espacios y determinar el personal necesario para un adecuado funcionamiento".Asimismo, se ha tratado de "establecer de un modo claro y sostenible su polivalencia", de forma que "no resultara en exclusiva para determinadas entidades y organismos, pero a la vez que sea un espacio en el que distintas delegaciones municipales puedan trabajar de la mano de las entidades ciudadanas".Según ha indicado, "se abre paso a nuevas fórmulas de gestión y cogestión", de manera que "haya una mayor implicación de las entidades ciudadanas y colectivos", entre otros aspectos.Además, ha comentado que el reglamento anterior contaba con "la carencia" de régimen disciplinario, si bien ahora hay unas normas de uso que "recogen un régimen de infracciones y sanciones, que van en la línea de no permitir la utilización del centro cívico para fines extraños a los mismos", ha remarcado. Se imponen desde una advertencia a la exclusión definitiva.En este sentido, ha resaltado que "en todo este tiempo ha habido un espíritu de colaboración de todas las entidades y colectivos en la utilización de los centros cívicos y no ha habido problemas graves a la hora de solicitar los usos", por lo que "se ha desarrollado todo en un ámbito de normalidad", ha elogiado.Igualmente, ha señalado que "las denegaciones nunca han sido recurridas, sino amables en todo momento y dialogadas con las entidades", al tiempo que ha declarado que "con el nuevo reglamento se delimitan las actividades y se establecen unos principios objetivos en la denegación o permisión del uso".LAS HERMANDADESTras llamar a "la sensatez de las entidades", la edil ha apuntado al ser preguntada por el caso de la Hermandad de la O con la petición del Centro Cívico de Levante que "las hermandades, como cualquier otra organización o colectivo, tienen abierto el uso de los centros cívicos para actividades de participación ciudadana"."De hecho, han sido llamadas en numerosas ocasiones, tanto para la constitución de los consejos de distrito, como distintas comisiones, como la del casco histórico, donde la Agrupación de Hermandades y Cofradías se negó a participar", ha afirmado Doblas.Por ello, cree que "es una polémica artificial, porque los centros cívicos están abiertos para la participación ciudadana a todo el mundo y no se establecen exclusiones en virtud del sujeto, pero sí hay que llamar a la sensatez a la hora de usarlos y utilizarlos para lo que son".Mientras tanto, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha manifestado que "no puede suponer que los centros cívicos sean la sede del tripartito", de forma que "sean para mítines políticos del tripartito, con la excusa de que son asambleas informativas", ha reprochado el popular, quien considera que "eso es de juzgado de guardia".Y el portavoz del Grupo Municipal Mixto-UCOR, Rafael Serrano, ha criticado que "una vez más este equipo de gobierno vuelve a aprobar otra propuesta, dos meses antes de las elecciones, sin consenso, permitiendo el uso político de los centros cívicos mientras se le niega su uso a otros colectivos de la ciudad", motivo por el que ha enfatizado que "todos merecen el mismo trato y respeto, no sólo los que piensan igual".Por otra parte, se ha dado el visto bueno al acta del sorteo público para la designación de presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales para las próximas elecciones generales del día 28 de abril, que se puede consultar en el siguiente enlace: 'https://sede.cordoba.es/consulta-censo'.--EUROPA PRESS--