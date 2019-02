El concejal de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Andrés Pino (PSOE), ha informado este viernes a centros educativos y familias de que el programa 'Camino al Cole' "continúa con normalidad la semana que viene y no se interrumpe".Así lo ha aclarado Pino en una nota en la que ha asegurado que 'Camino al Cole' se seguirá prestando "con normalidad" y que "en ningún momento el Consistorio, ni desde Educación ni desde Movilidad, se ha dirigido a los centros educativos o las familias anunciando que se fuese a interrumpir o suspender el servicio que permite que los escolares puedan acudir andando a clase"."La única circular a los colegios sobre este tema es la que se ha remitido este viernes desde la delegación de Educación comunicando a los directores de los colegios que el servicio 'Camino al Cole' continúa con normalidad la semana que viene y no se interrumpe, para evitar, así, el malestar y la preocupación que pudiera ocasionar en las familias el malentendido generado", ha indicado el concejal.Las delegaciones competentes, según ha explicado Pino, están "ultimando los trámites" para la renovación del contrato de monitores de 'Camino al Cole', y en tanto ello se concluye se están tomando las medidas procedentes para garantizar la prestación del servicio, unas medidas que tienen sus trámites y sus plazos en los que no se ha dejado de trabajar.Por último, Pino ha recordado que el programa 'Camino al Cole' "es una herramienta del Ayuntamiento de Córdoba para favorecer y facilitar que los niños y niñas puedan acudir andando a sus colegios, y es una apuesta clara y decidida por parte de este equipo de gobierno en su estrategia de conseguir un modelo de movilidad más saludable, más ecológico y sostenible". "De hecho, la actuación en el ámbito de los colegios y la concienciación de la población escolar es clave para ese objetivo", ha finalizado.--EUROPA PRESS--