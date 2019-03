El Ayuntamiento abre el plazo de inscripciones para el programa formativo del Festival de la Guitarra 2019

El Ayuntamiento de Córdoba abre este jueves, a las 9,00 horas, el plazo de inscripciones para el programa formativo de la 39ª edición del Festival de la Guitarra, evento que se celebrará en la capital cordobesa del 4 al 13 de julio.Según ha indicado el Consistorio cordobés en una nota, la inscripción se realizará a través de la web del festival ('www.guitarracordoba.es') y para que sea válida se ha de facilitar el boletín de inscripción, el pago mediante tarjeta de crédito y una fotografía tipo carné en formato digital, enviada a 'festival@guitarracordoba.com'. El pago se realizará con tarjeta de crédito al formalizar la inscripción en la web.Todos los cursos ofertados tienen límite de plazas (tanto para alumnos activos, como para oyentes, si los hubiera), por lo que se aceptarán las inscripciones por riguroso orden de inscripción hasta cubrir dicho cupo. En cualquier caso, el festival se reserva el derecho de ampliar el número de plazas ofertadas. La matricula no se dará por formalizada hasta que no se realice el pago correspondiente.La devolución de la matrícula se realizará solo por causa de fuerza mayor y siempre que se solicite antes del día 21 de mayo de 2019. Para hacer efectiva esta devolución habrá que solicitarla por escrito, indicando el motivo de la baja en el curso y la cuenta bancaria donde se desee recibir el importe. En el caso de cancelación de un curso, se procederá a la devolución del coste de la matrícula.Para aquellos cursos en los que se ofrece la posibilidad de asistir como alumno oyente, el interesado deberá solicitar su inscripción a través de la web, que podrá formalizar una vez esté habilitada esta opción. Al finalizar el curso, el festival entregará diploma acreditativo de asistencia, en el que constará las horas cursadas.Para los alumnos activos de los cursos de guitarra el pago de la inscripción incluye la asistencia gratuita a los espectáculos programados en el Teatro Góngora y Teatro Axerquía y un 50 por ciento de descuento para los conciertos y espectáculos del Gran Teatro.Por su parte, la inscripción en un solo curso de baile dará derecho a la asistencia gratuita a los espectáculos de baile programados en el festival. Para los alumnos de las clases magistrales, la inscripción incluye la entrada gratuita al concierto correspondiente.Por otro lado, la inscripción como alumno oyente no dará derecho a la asistencia gratuita a los conciertos programados, al igual que para los alumnos del curso de Ergonomía y Técnica Postural. Los alumnos podrán asistir libremente a las 'Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra', así como a las demás actividades complementarias del festival.Entre los descuentos se encuentran el del 25 por ciento para alumnos de los Conservatorios de Música y Danza de Córdoba, así como para desempleados, y del 30 por ciento para miembros de agrupaciones guitarrísticas, legalmente constituidas.Entre los profesores del curso, en el apartado de guitarra clásica, se encuentran David Russell, Margarita Escarpa, Manuel Barrueco, Leo Brouwer y Ricardo Gallén, mientras que en el de guitarra flamenca están Niño de Pura, Cañizares, Manolo Sanlúcar y José Antonio Rodríguez.En lo que respecta al baile flamenco, Eva Yerbabuena y Olga Pericet serán las encargadas de impartir los cursos. Por su parte las clases magistrales correrán a cargo de Gerardo Núñez y José María Gallardo del Rey, mientras que el curso de ergonomía y técnica postural irá de la mano de Cecilia Martín.--EUROPA PRESS--