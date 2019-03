El abogado Bernardo Jordano será el número 5 de la lista del PP

Córdoba.- 26M.- El abogado Bernardo Jordano será el número 5 de la lis

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este jueves que el abogado y presidente de la 'Fundación Miaoquehago', Bernardo Jordano, será el número cinco de la lista del PP para las elecciones municipales de mayo, destacando su faceta profesional como letrado desde hace 15 años y en lo personal con "su compromiso con la sociedad", a través de la citada entidad de ámbito nacional creada por él.En declaraciones a los periodistas, acompañado de Jordano, el también portavoz municipal del PP ha asegurado que, "si se quiere que el Consistorio funcione y no haya problemas todos los días de contratación, retrasos y falta de transparencia y que la ciudad sea inclusiva, Bernardo Jordano es de lo mejor que se puede tener".En concreto, ha lamentado que en estos cuatro años "el Ayuntamiento ha vivido de excusa en excusa" para "no sacar expedientes ni inversiones adelante", de manera que "se está peor de lo que se estaba en materia de transparencia; la contratación municipal no da la talla por un problema de los responsables políticos, y la agilidad administrativa brilla por su ausencia", ha advertido.Igualmente, ha apuntado que "hay lagunas importantes en el cumplimiento de la nueva normativa y las nuevas regulaciones", de ahí que haya apostado por "modernizar el Consistorio, que la agilidad administrativa sea una realidad y que la transparencia se caracterice por la excelencia, no solo por lo básico y lo mínimo que exige la norma".Al hilo de ello, ha elogiado la capacidad de Bernardo Jordano, que a través de su despacho ayudó a resolver la disolución de la empresa municipal Procórdoba, "con una deuda financiera con los bancos que costaba un millón de euros a los cordobeses todos los años", entre otros "problemas".A su juicio, "es evidente que todos los problemas que se arrastran durante este mandato solo obedecen a una falta de una gestión profesional en el Ayuntamiento", motivo por el que considera que "hay que poner soluciones" y para ello ha mencionado a Bernardo Jordano, que "lo ha demostrado tanto en el ámbito privado, como cuando ha tenido relación con lo público".Además, ha resaltado su labor al frente de la fundación, que él ha creado, para "ayudar a los demás para que puedan salir de situaciones como la suya", dado que "es un padre coraje". Así, ha defendido que quiere que "Córdoba sea una ciudad inclusiva y que haya una delegación específica que atienda a todas las asociaciones relacionadas con la discapacidad", de modo que Jordano esté al frente de la misma.Aún siendo "consciente de que las competencias del Ayuntamiento en esta materia son limitadas", Bellido ha detallado que quiere que el Consistorio actúe como "una central de información de los recursos a donde acudir" ante "el desamparo" de personas afectadas por enfermedades, de forma que "se ayude también con otras administraciones para el día a día", ha explicado el candidato popular."SE PUEDEN HACER MUCHAS COSAS"Por su parte, Jordano ha informado de que él no es "hombre de partido", si bien ha asegurado que Bellido le genera "toda la confianza" y "apetece" el proyecto para la ciudad, porque cree que "se pueden hacer muchas cosas".Al respecto, ha apuntado que "cuando uno trabaja con distintas administraciones las comparaciones son obvias", porque "da gusto cuando encaja todo perfectamente y se echa en falta en otros sitios". Así, confía en "poder ayudar a hacer un engranaje perfecto de la administración que tenemos", que cuenta con "un cuerpo técnico fabuloso", que no sabe "si estará desmotivado o mal orientado, pero seguro que funciona perfectamente".En cuanto al labor de su fundación, ha dicho que si no existiesen entidades así "la administración no es capaz de llegar a todos sitio", por lo que ha afirmado que "hay que prestarles más atención", porque "tienen una información valiosa y la administración se ahorraría muchos esfuerzos si se apoyara a las entidades, que necesitan visibilidad", ha remarcado, con el fin de "llegar a la inclusión".--EUROPA PRESS--