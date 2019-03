Educación oferta unas 9.000 plazas para el alumnado de tres años el próximo curso escolar

El plazo para la presentación de solicitudes de admisión correspondientes al curso 2019/20 en la red de centros sostenidos con fondos públicos para el alumnado de tres años, que este año oferta cerca de 9.000 plazas en la provincia de Córdoba, permanecerá abierto hasta el 1 de abril.Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en una nota en la que ha detallado que se inicia así el proceso de escolarización en el que participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, además del alumnado que cambie de centro escolar. De este modo, podrán presentar su solicitud los escolares de 2º ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.Para el alumnado de tres años que se escolariza el próximo curso, la Consejería de Educación oferta unos 9.000 puestos escolares de nuevo ingreso sostenidos con fondos públicos, de las que aproximadamente el 80 por ciento corresponden a centros públicos y el 20 por ciento a concertados. De cara al próximo curso, el cómputo neto de plazas para todas las enseñanzas que tienen la escolarización este mes es de un total de 134.085 plazas.En cuanto a las áreas de influencia, no se produce ninguna modificación en la provincia ni en Córdoba capital, donde quedarán establecidas de la misma manera que el curso anterior, es decir, con nueve zonas o distritos escolares. Los criterios de baremación continúan siendo los mismos del pasado curso.La escolarización se caracteriza por ser un proceso "garantista y transparente" que permitirá que la totalidad de las familias puedan obtener plaza en los colegios e institutos solicitados en su zona de escolarización. En el curso pasado, el 95,5 por ciento obtuvo puesto en el centro de primera opción y el 99 por ciento lo consiguió en alguno de los centros solicitados.Para el nuevo curso 2019/2020, el Plan de Apertura de Centros contará con cuatro comedores nuevos, en el Colegio Público Rural Ana de Charpentier (Quintana), y en los CEIP Maestro Rogelio Fernández (Villanueva del Duque), Manuel Cano Damián (Pozoblanco) y Virgen de Luna (Villanueva de Córdoba), y un total de 175 plazas de nueva creación.Con la incorporación de estos comedores, tanto la localidad de Pozoblanco como la de Villanueva de Córdoba contarán en todos sus centros públicos con este servicio. Así, serán 180 los centros educativos que ofertarán comedor, es decir el 57,88 por ciento de los centros de la provincia, lo que suma una oferta de salida de 15.252 plazas.BONIFICACIONESEn cuanto a las bonificaciones, el 46,4 por ciento de los usuarios de comedor tuvieron el pasado curso el cien por cien bonificado, mientras que el 75,60 por ciento tuvieron algún tipo de descuento.El servicio complementario de comedor escolar, que tiene este curso más de 17.000 usuarios, tiene una duración de hasta dos horas desde que acaba la jornada escolar de la mañana (de 14,00 a 16,00 horas).Las aulas matinales se incrementan en dos centros (CEIP Los Ángeles de Alcolea-Córdoba y Ramón y Cajal de El Carpio ) y unas 120 plazas, sumando así un total 139 centros y una oferta de 9.090 plazas en total. De esta forma el 63,76 por ciento de los centros de la provincia ofertan aula matinal.En el caso de las aulas matinales, los porcentajes de bonificación de este curso son del 42,3 por ciento en el caso de los usuarios que tuvieron completamente bonificado el servicio y del 77,6 por ciento los que tuvieron alguna bonificación. Las aulas matinales, que tienen este curso más de 7.800 usuarios, abren sus puertas a las 7,30 horas de lunes a viernes, ofreciendo diversas actividades a los estudiantes hasta el comienzo del horario lectivo.PLAN DE APERTURACabe destacar, asimismo, que con el nuevo decreto de Plan de Apertura, las familias que acrediten que los dos progenitores (o el padre o la madre en el caso de las monoparentales) tienen un horario laboral coincidente con el horario del comedor y del aula matinal serán admitidas directamente, aun por encima de la autorización que tengan concedida los centros.Por otro lado, los centros que ofertarán actividades extraescolares serán 173, con más de 10.200 plazas. De esta forma, el 55,63 por ciento de los centros de la provincia ofertan actividades extraescolares.La delegada de Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha manifestado que los servicios complementarios y el sistema de bonificaciones son "pilares fundamentales no solo del ámbito educativo, sino también del social porque contribuyen a la conciliación laboral y familiar", siendo una "apuesta firme" de la Junta de Andalucía.La provincia de Córdoba contará con la autorización de cuatro nuevas enseñanzas de Régimen Especial, que son la especialidad de Percusión en el Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo (Pozoblanco) en Enseñanzas Básicas y Profesionales, así como la autorización del proyecto 'Musintegrate'.Por otro lado, se encuentra la especialidad de Canto en el Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz (Lucena) en Enseñanzas Profesionales. Además, respecto de las nuevas enseñanzas autorizadas en Régimen General, el IES Medina Azahara (Córdoba) tiene autorizados los trámites correspondientes para implantar el Bachillerato Internacional.PROCEDIMIENTOEl procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes, así como de la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y sólo en aquellos casos en los que no se puedan atender toda las peticiones, se procederá a la baremación de las mismas.Cada centro docente hará pública en su tablón de anuncios, antes del 10 de abril, la relación de solicitantes con la puntuación asignada y, a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de diez días lectivos para la presentación de alegaciones. Si tras la aplicación de los criterios de baremación se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público que se celebrará el día 13 de mayo, una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes. La relación definitiva de alumnado admitido y no admitido saldrá el 14 de mayo.Los plazos para las enseñanzas de idiomas, Formación Profesional Inicial, Educación Permanente de personas adultas, así como las enseñanzas básicas y profesionales de Música y de Danza, se establecerán a partir del mes de abril.Las familias pueden acceder al Portal de la Escolarización, disponible a través de la web de la consejería, que recoge toda la información sobre los centros docentes, sus enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar telemáticamente o bien en los propios colegios e institutos.APLICACIÓN 'IESCOLARIZA'Además, la aplicación 'iEscolariza' permite realizar consultas de centros y de los puntos de baremo por domicilio. A través de este dispositivo las familias recibirán notificaciones gratuitas tanto del procedimiento como de su solicitud.Durante el mes de marzo se desarrolla también la campaña de escolarización para informar a la sociedad andaluza sobre el proceso de escolarización. Sus trípticos podrán ser descargados gratuitamente del portal de escolarización.Finalmente, cabe señalar que como novedad se implementará el "sobre electrónico de matrícula" en educación secundaria obligatoria, donde las familias podrán formalizar la matrícula y solicitar los servicios complementarios.--EUROPA PRESS--