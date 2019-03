Los trabajadores se han encerrado en el recinto de la elefanta

La organización Ecologistas en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba capital "la deconstrucción sostenida" del zoológico tras la muerte el 4 de marzo de Flavia, "la elefanta que durante cerca de 50 años ha dotado de sentido el parque".En una nota, el colectivo ha detallado que "era el animal más exuberante que en él se albergaba, dado su exotismo y su tamaño", al tiempo que "ha mediatizado las diversas actuaciones del animalario, tales como la transformación realizada en el primer lustro del siglo XXI, así como las diversas reformas, como la exigida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, precisamente para duplicar el espacio de Flavia, con una inversión de más de dos millones de euros".Aún así, han apuntado que "Flavia no ha gozado de una buena vida, mostrándose claramente deprimida ante los ojos del visitante y habiendo encontrado su muerte cuando sólo contaba con unos 45 años de vida, mientras que en estado salvaje esta especie vive más tiempo y con mejor salud".Ante esta nueva situación, Ecologistas en Acción insta al establecimiento de un plan, "no demasiado prolongado en el tiempo", que "encuentre su culmen en la transformación del zoo en un área, adjunta al Centro de Educación Ambiental, donde la relación con el mundo animal se base en otra lógica que no sean su cautiverio y exhibición pública".Desde la organización se considera que "el presupuesto que consume el parque zoológico es excesivo: 760.000 euros, sin tener en cuenta los gastos de personal o el capítulo de inversiones, que va cargado al presupuesto de otras áreas municipales como Personal e Infraestructuras".Además, "dadas las urgencias que padecen amplios sectores de la sociedad cordobesa más empobrecidos o el mismo área de Medio Ambiente del Ayuntamiento", Ecologistas en Acción solicita que "se evite la adquisición de nuevos animales, sobre todo alguno de gran tamaño que condicione la política conservacionista del municipio otros 50 años más".--EUROPA PRESS--