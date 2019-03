Córdoba.- Dorado (Cs) afirma que la alcaldesa "ha tirado cuatro años a

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha afirmado este martes que la alcaldesa de la ciudad, la socialista Isabel Ambrosio, "ha perdido una oportunidad de oro y ha tirado cuatro años a la basura, pues no ha cumplido lo que ha prometido en campaña".En cambio, según ha informado Cs, Dorado ha asegurado que en su formación sí que saben "lo que hay que hacer para mejorar Córdoba", añadiendo que "solo hay que ejecutar las inversiones comprometidas en materia de infraestructuras", pues, aunque "el foco mediático está en el centro, con los problemas de iluminación", lo cierto es que, "ni esto es una novedad, ni es un problema solo del centro, sino también de muchos barrios de Córdoba", algo que desde Cs vienen "denunciando desde hace mucho tiempo".Dorado ha opinado que "politizar estos temas es peligroso, porque al final nunca se hace nada", ya que "unos partidos se centran en los problemas del centro: falta de iluminación, poda, problemas en el pavimiento y limpieza", mientras que "otros se centran en los problemas de los barrios: falta de iluminación, poda, problemas en el pavimiento y limpieza, pero nadie hace nada".Entiende el portavoz de Cs que los diferentes partidos se centran "en los problemas de las infraestructuras de unas zonas en concreto de la ciudad, atendiendo a la intención de voto de sus vecinos, y se olvidan de que cualquier político que se precie de serlo debe gobernar para toda la ciudad y no solo para los barrios donde más votos tiene, y menos aún utilizar a los cordobeses como herramienta electoralista para ganar votos".Por eso desde Cs se exige "sentido de ciudad", señalando Dorado que "ya está bien de polarización política, ya está bien de enfrentamientos entre barrios con el centro y viceversa, porque eso es hacer política destructiva", algo que Cs no comparte y que no tolera.De modo que, aunque "es cierto que todos tienen razón sobre las reivindicaciones de los barrios y del centro, pero no es suficiente con decirlo, hay que hacerlo y hay que ejecutar todo lo pendiente", es decir, "hay que ejecutar el plan de comercio, el de aparcamientos y el de 'Mi barrio es Córdoba' que sólo han ejecutado en 2018 un 25 por ciento".--EUROPA PRESS--