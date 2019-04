Detenido un joven de 19 años acusado de violencia de género contra su expareja de 17

Málaga.- El Gobierno confirma como caso de violencia de género el ases

La Policía Local de Córdoba ha detenido a un joven de 19 de años por la supuesta comisión de un delito de violencia de género contra su expareja, una joven de 17 años, tras recibir la Unidad de Violencia de Género una llamada de denuncia, según la información facilitada por la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. Se ha solicitado una orden de protección para la víctima.El informe policial recoge que "sobre las 16,00 horas del 31 de marzo fue informada la Policía Local, a través de una llamada a la Unidad de Violencia de Género, de que en la calle Libertador Joaquín da Silva Xavier del barrio del Guadalquivir se había producido una agresión a una joven por parte de su expareja, realizando la llamada una amiga de la víctima que había sido testigo de lo ocurrido"."Una patrulla policial se dirigió al lugar y se entrevistaron con la víctima de la agresión, una joven de 17 años, quien confirmó lo sucedido y se desplazó a la Jefatura de la Policía Local para denunciar los hechos junto con su madre". La joven relató en su declaración que ha "sufrido violencia física del que fue su pareja durante un tiempo".La joven, según prosigue la declaración, "manifiesta que desde el inicio de la relación el agresor mantuvo una actitud posesiva, controlando sus redes sociales, vestimenta, amistad, etc., incluso tuvo que marchar con el denunciado a su país de origen con tal de que no se quedara sola en Córdoba". "Éste justificaba su actitud controladora, indicando que así era en la cultura de su país y que los hombres se comportaban de esa forma con las mujeres", detalla."En octubre de 2018 sufrió la primera agresión recibiendo un gran empujón en el pecho", si bien "en diciembre del mismo año decidió terminar su relación y a partir de ese momento son constantes las llamadas y mensajes que recibe, no sólo del posteriormente detenido, sino que también de sus familiares, con graves amenazas de muerte", relata.En relación con lo ocurrido el 31 de marzo indica que "cuando se encontraba junto con su familia en casa, oyeron que alguien aporreaba fuertemente la puerta de la vivienda y que cuando salieron a ver qué ocurría, pudieron comprobar que el que estaba llamando a la puerta ere su expareja junto con un tío de éste y que también la ha amenazado de muerte, siendo atacados con un 'spray' de pimienta que afectó a su padres, especialmente el padre en los ojos, boca y oídos".Al encontrarse en la vivienda también una amiga de la denunciante, es ésta la que llamó a la Policía Local indicando lo ocurrido. Tras la denuncia presentada se dieron instrucciones para la búsqueda del autor de los hechos, que fue localizado poco después y detenido por la supuesta comisión de un delito de malos tratos.Mientras, la joven es atendida por una letrada especialista en materia de violencia de género y por una psicóloga, solicitándose igualmente una orden de protección para la víctima. Al detenido no le constan antecedentes, y una vez finalizadas las diligencias, ha sido trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.--EUROPA PRESS--