Detenido un anciano en La Carlota por presuntamente disparar a su vecino y tener 19 armas en su casa

Córdoba.-Sucesos.-Detenido un anciano en La Carlota por presuntamente

La Guardia Civil ha detenido en La Carlota (Córdoba) a un vecino de 75 años de edad por presuntamente disparar a su vecino en una pierna y, posteriormente, ha localizado 19 armas en su vivienda.El Instituto Armado ha explicado en un comunicado tuvo conocimiento, a través de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de La Carlota, de que se había producido una discusión entre dos vecinos de la localidad.Según se recoge en la denuncia, uno de ellos presuntamente había sacado un arma corta de fuego y había disparado contra el otro, alcanzándolo en una pierna, produciéndole una herida de carácter leve que no necesitó hospitalización.Por ello, la Guardia Civil de La Carlota se ha trasladado al lugar indicado y ha iniciado gestiones para el esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación, localización y en su caso detención del supuesto autor de los disparos.La inspección ocular practicada en el lugar donde se habían producido los hechos ha permitido a los guardias civiles localizar en las inmediaciones dos cartuchos de bala percutidos.El ahora detenido, tras ser localizado, ha reconocido su participación en los hechos y ha hecho entrega a los agentes del arma utilizada. Así, ha sido detenido como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio.Durante la instrucción de las diligencias, los guardias civiles han podido comprobar que el arma intervenida no estaba registrada en el registro de la Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad de la Guardia Civil, "con lo cual era ilegal a todos los efectos". Ante ello, también se procedido a la detención del presunto agresor, como supuesto autor de un delito de tenencia ilícita de armas.Asimismo, la Guardia Civil ha localizado en la vivienda del detenido otras 19 armas, varias de ellas troqueladas e inutilizadas, otras que pudieran ser históricas y otras en las que no se observa ningún tipo de troquel y que están dispuestas para hacer fuego.Todas ellas han sido intervenidas al no estar el detenido en posesión de la pertinente guía de pertenencia que ampara su tenencia legalmente y tampoco figurar como registradas en la Guardia Civil. También se han intervenido 600 cartuchos de bala de distintos calibres.Por último, tanto el detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.--EUROPA PRESS--