Delgado, que no espera "nada" de Villarejo sobre el 11M, ve "inhumano"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha manifestado este miércoles que no espera "nada" de la declaración este jueves como testigo del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo sobre la autoría de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y ha advertido de que "cuestionar tantas cosas, como se hizo con las víctimas, quizá por motivos políticos, es inhumano".En declaraciones a los periodistas en Córdoba, la ministra ha señalado que "quedó claro en el juicio, en la investigación y en el Tribunal Supremo cómo se desarrolló aquello", por lo tanto ha avisado de que "cualquier dato o circunstancia que quiera cuestionar un procedimiento judicial, tiene que ser muy sólido, y si no, tener consecuencias".En este sentido, Delgado ha subrayado que "el 11M ha sido el atentado terrorista más importante cometido en Europa, un atentado yihadista que provocó y generó 192 víctimas más una en la explosión de Leganés", a lo que ha añadido que "fue investigado e instruido; fueron determinados los hechos judicialmente; se celebró un juicio con todas las garantías, y fue confirmado por el Tribunal Supremo en su mayoría".De este modo, la ministra ha remarcado que "las víctimas merecen un cierto respeto, porque sufrieron al inicio de la investigación una revictimización, porque se estaba poniendo en duda hasta el origen de aquel terrible atentado, el origen yihadista", al tiempo que ha indicado que "esto que después se demostró falso, generó una angustia extra a las víctimas", advirtiendo en este caso que "las víctimas del terrorismo todas sufren muchísimo, en el momento que padecen un atentado y después con la memoria del atentado".Cabe señalar que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar este jueves a las 10,00 horas a José Manuel Villarejo para que en calidad de testigo, responda sobre lo que dice saber acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004 y la autoría que, según afirma, no se investigó por motivos espurios.Según informan a Europa Press fuentes de la defensa, el comisario, que se encuentra en la prisión madrileña de Estremera, ha sido convocado ante el juez para dar cuenta de las revelaciones que volcó en un escrito registrado en la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero y con las que ponía en duda tanto la instrucción sobre los atentados, como la sentencia que se dictó después. Se le cita en calidad de testigo, aunque puede acudir acompañado de su abogado.Precisamente este lunes Villarejo ha difundido un nuevo comunicado a través de su defensa en el que reiteraba su deseo de ser llamado a declarar para "ayudar a esclarecer, por fin, la verdadera responsabilidad y autoría de aquella monstruosidad".Villarejo, que se encuentra investigado en el caso Tándem por, entre otros, presuntos delitos de organización criminal, extorsión, cohecho y blanqueo, registró en febrero un extenso escrito en la Audiencia Nacional en el que vinculaba uno de sus 'proyectos' objeto de investigación judicial con sus trabajos como 'agente encubierto' en el contexto de los atentados del 11 de marzo.--EUROPA PRESS--